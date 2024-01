Carolina Herrera completa 85 anos: os 4 conselhos infalíveis para parecer glamorosa

Presenciar um desfile da Balenciaga aos 13 anos despertou a curiosidade pelo mundo da moda na designer venezuelana María Carolina Josefina Pacanins y Niño, conhecida como Carolina Herrera. Hoje, ela comemora seus 85 anos e se tornou um ícone de elegância e sofisticação em todo o mundo.

Foi seu segundo marido, Reinaldo Herrera (de quem ela adotou o sobrenome), quem a introduziu no mundo da realeza e da alta sociedade, tanto na Venezuela, onde ele era milionário, como nos Estados Unidos e na Europa, pois ele se tornou o marquês de la Torre Casa de España e ela se tornou a marquesa consorte, título que ela perdeu por ter apenas filhas.

Ela concentrou suas forças em construir sua carreira e em 1980 estreou com sua primeira coleção, que foi um sucesso absoluto e não parou desde então. Agora ela é uma celebridade respeitada que recebeu o título de "Melhor Designer de Moda Feminina" pelo Conselho de Designers de Moda da América há 20 anos. Ela sempre oferece conselhos para que as mulheres dominem sua confiança e autoestima através de roupas e acessórios. Aqui estão algumas dicas que farão você parecer sofisticada, independentemente da sua idade.

1. O dinheiro não influencia na elegância

O estilista afirmou em entrevista à revista Harper’s Bazaar em 2015: “Dinheiro não combina com elegância, porque muitas vezes você vê pessoas que não têm dinheiro, mas sabem o que fica bem nelas. Ela sabe escolher, sabe escolher o que vai ficar bem nela. (...) O dinheiro não compra elegância. “Você pode usar um vestido barato, adicionar um lindo lenço, sapatos cinza e uma linda bolsa, e isso sempre será elegante”, observou a celebridade.

2. A proporção é vital

Para a dona do império CH, há algo fundamental na hora de se vestir e isso se trata de proporção: "(As cantoras) Pensam que é muito moderno ir nuas ou quase nuas. Pensam que com esses vestidos vão chamar a atenção dos jovens e a resposta é 'Não!'. (...) "Se o decote é muito aberto, é preciso ter cuidado porque o busto pode parecer um ovo frito. A moda é uma questão de proporção", afirmou em uma entrevista ao Washington Post.

3. Peças básicas

O que nunca pode faltar no seu guarda-roupa são: "Dois pares de calças (preta e bege) e uma saia de corte bom e tecidos excelentes. Várias blusas camisas brancas - uma de algodão, uma de tafetá e uma de linho bordado. E algumas listradas, que também gosto muito. Um casaco ou blazer bonito. E um vestido de coquetel bonito. E sempre digo que é indispensável ter um bom espelho de corpo inteiro e outro de aumento para nos maquiarmos sem erros", descreveu à organização AARP.

4. Acessórios discretos

Para Herrera, os acessórios que você sempre deve ter são pérolas e cores vibrantes, e claro, os cintos, que darão grande destaque ao traje.