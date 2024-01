As mensagens do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta, 10 de janeiro.

Leão

Leão, seu relacionamento é muito estável, você está em um bom momento. Você se tornou o maior apoiador do seu parceiro e ele sente o mesmo. É genial! Por outro lado, você também se sentirá ponto de apoio e união de seus amigos. Às vezes isso pode te sobrecarregar, porque você sempre ajuda todo mundo, mas não pare de fazer isso.

Virgem

Virgem, você deve evitar conflitos com seu parceiro, mas não tolere o que não merece. É importante que você se pergunte e resolva qualquer problema. Por outro lado, com sua família e amigos você está em uma boa fase. Você se sente generoso com eles, mas precisa ter cuidado porque às vezes você dá mais do que tem.

Libra

Libra, você notará uma mudança na forma como vê um amigo, talvez esteja sentindo outra coisa. Mas por enquanto, não tenha pressa e não diga nada. Desta forma você evitará que ele seja danificado. Se você não tem companheiro, fique tranquilo porque Vênus garantirá que você não perca casos amorosos.

Escorpião

Escorpião, não deixe que opiniões de terceiros interfiram no seu relacionamento e acabem te prejudicando. Não fique sobrecarregado, mas tenha isso em mente. Defenda a intimidade do relacionamento e do seu parceiro dos outros.

Com informações do site Cosmopolitan