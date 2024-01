As mensagens do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quarta, 10 de janeiro.

Aries

Áries, a influência da Lua irá realçar a sua parte mais sentimental. Se você não tem companheiro, poderá conhecer uma pessoa muito especial durante uma viagem ou um encontro, então fique atento e deixe-se levar. Além disso, você criará novas amizades nestes primeiros dias de 2024 que o acompanharão por muito tempo.

Touro

Touro, seu relacionamento romântico está esfriando a cada minuto e não é apenas culpa do seu parceiro. Você se distanciou um pouco e não é mais tão carinhoso como antes. Tente mudar de atitude e não se preocupe tanto com seu trabalho. Em relação a isso, você ainda aguarda uma convocação para um novo cargo. Pode demorar um pouco para chegar, mas chegará com sucesso. Se você tiver empréstimos pendentes, também os pagará antecipadamente.

Gêmeos

Gêmeos, não seja tão tímido na hora de demonstrar seus sentimentos. Desfrute de um fim de semana inesquecível com seu parceiro, se tiver, pois o universo está alinhado para favorecer o amor. Por outro lado, alguém pode lhe oferecer um novo emprego para mudar sua vida e alcançar o sucesso. Vá em frente.

Câncer

Com informações do site Cosmopolitan