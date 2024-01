A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta da Lua

Não se iluda com alguns planos ou projetos. É hora de colocar as ideias no lugar e ter um grande senso de realidade para que sua vida não seja baseada em ilusões.

Capricórnio – Carta do Louco

Cuidado para não depositar todas as suas fichas em algo que está condenado ao fracasso. Intuição e olhar estratégico são necessários.

Aquário – Carta da Estrela

Aceite a ajuda desinteressada e especial de alguém que pode beneficiar bastante sua vida e planos. Nem todo mundo usa a bondade como moeda de troca.

Peixes – Carta do Diabo

Cuidado ao colher a justiça pelos erros do passado. Saiba se redimir e fazer o possível para não cair nas covas que você mesmo cavou.