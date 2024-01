A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta do Imperador

Alguém o protege e você consegue algo importante se souber usar isso a seu favor. No entanto, evite perder o seu brilho e criatividade, pois isso é o que pode acabar com as realizações.

Virgem – Carta do Diabo

Cuidado com alguém que pode roubar o seu espaço e ganhar aquilo que não merece as custas dos outros. Não seja essa pessoa e corte quem demonstra ser assim.

Libra – Carta da Torre

Hora de demonstrar e viver sua confiança, pois questionar as próprias habilidade e qualidades no trabalho podem colocar você em um lugar nada bom.

Escorpião – Carta do Sol

Seu brilho e confiança o ajudam a alcançar o êxito profissional. É momento dar o melhor de si para poder realizar sonhos.