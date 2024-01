A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta dos Amantes

O amor pode não ser revelado ou alguém tem problemas para que uma relação aconteça de verdade. É hora de ter mais coragem para falar e se expressar, colocando as situações em ordem.

Touro – Carta da Temperança

Deixe que a maturidade e a sabedoria ganhem a frente e não tome mais atitudes infantis baseadas apenas pelo ego. É hora de crescer.

Gêmeos – Carta da Morte

A vida chegará com mudanças importantes e é hora de se adaptar, organizar a transformação e não se fechar para novos horizontes. Do contrário, tudo será mais difícil.

Câncer – Carta da Estrela

Não deixe o egoísmo tomar mais sua consciência e lembre-se que muitas ações positivas serão recompensadas. Valerá a pena ser bom e gentil.