Os anos 90 estão de volta! O corte de cabelo em tendência para 2024 realça os pontos mais bonitos do seu rosto

Os especialistas em estilo marcaram o retorno de um dos cortes de cabelo que, desde a década de 90, se tornou um grande favorito entre as mulheres, tanto que foi replicado por anos até 2010 e agora, em 2024, está de volta para reclamar seu trono.

Em 2023, houve uma tendência que mudou o rumo das passarelas, o look 'borboleta', que se tornou um dos favoritos das celebridades, incluindo a protagonista de 'Barbie', Margot Robbie, Salma Hayek, Dua Lipa, Jennifer Lopez e até mesmo a namorada de Piqué, Clara Chía Martí.

Sem dúvida, a popularidade do 'butterfly cut' abriu caminho para o retorno do estilo dos anos 90, pelo qual Jennifer Aniston tem lutado ano após ano. Fiel ao seu estilo, ela não abandonou de jeito nenhum o corte que agora a caracteriza.

Salma Hayek Frazer Harrison / Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

As tendências estão gradualmente tomando forma e se algo dominará 2024 é o uso de elementos retrô que não apenas ficarão no guarda-roupa, mas também explorarão outras áreas, como cortes de cabelo.

O corte de cabelo que será tendência em 2024

O ano da nostalgia, 2024, marca alguns dos estilos mais doces, livres, rebeldes e vintage, optando por peças e elementos retomados das estéticas que dominaram décadas passadas.

Entre os muitos cortes sugeridos para usar este ano, um deles predomina: o estilo em camadas, que foi um dos mais populares nos anos 90 e, assim como as mechas balayage, se tornou um dos favoritos ao longo do tempo, suportando todos os tipos de tendências.

"Os anos 90 voltaram para ficar e este estilo é um exemplo perfeito. Ideal para todos os tipos de cabelo, pois se adapta à sua densidade e comprimento. Apenas cobre toda a superfície do cabelo com camadas, sem necessidade de manutenção ou penteados", afirmou Daniele Sigigliano à Vogue.

Angelina Jolie Ethan Miller/Getty Images) (Ethan Miller/Getty Images)

Benefícios do corte de cabelo em camadas

Os especialistas em cabelos dizem que o corte em camadas será o vencedor de 2024, e suas vantagens são tantas que aqui você saberá por que se tornou um dos mais solicitados nos últimos anos.

Entre os seus benefícios está o suavizar as características do rosto, além de ficar perfeito em todos os tipos de cabelo, sejam eles longos ou curtos, há um ideal para cada um. Ele dá movimento aos cabelos e pode ser usado para esconder o queixo e realçar as maçãs do rosto, pois permite dar destaque aos contornos. Além disso, é muito fácil de pentear.

Os especialistas em cabeleireiros recomendam brincar com esse corte e fazer contorno, apoiado nas tinturas, criando um jogo de luzes e cores.