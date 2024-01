Mergulhe no refinado mundo das fragrâncias de luxo

Fragancias Atelier Versace As fragrâncias de luxo encarnam a absoluta dedicação do Atelier à excelência (Dreamstime)

Do coração de Milão, a Atelier Versace deu vida a uma coleção de fragrâncias de luxo, cada uma delas é um hino à excelência em design, materiais e técnica. Esta nova linha, nascida de uma colaboração exclusiva com a EuroItalia, não só reflete a essência distintiva da Versace, mas também desencadeia uma jornada olfativa única, onde a maestria perfumista encontra a visão visionária da casa de moda.

Cada fragrância é um testemunho da busca incansável pela perfeição, desde Encens Suprême, com seu misticismo e acordes defumados, até Gingembre Pétillant, uma explosão cintilante de contrastes.

Esta nova linha foi criada com materiais feitos à mão e de uma qualidade excepcional (Cortesía)

Em colaboração com mestres perfumistas renomados como Jordi Fernández e Marie Salamagne, a marca conseguiu encapsular a essência da excelência, combinando ingredientes raros e técnicas inovadoras para apresentar uma coleção que transcende os limites da perfumaria de luxo.

A busca incessante por materiais da mais alta qualidade e uma artesanato excepcional resultou na criação de uma linha exclusiva de fragrâncias chamada Atelier Versace. A nova linha consiste em seis aromas, que vão desde florais até amadeirados, especiados e orientais.

Incenso Supremo

Apresenta uma viagem mística onde o incenso queima de forma natural. A fragrância começa com um acorde defumado onde o coentro, associado ao aspecto limpo da madeira de caxemira, se une ao caráter imperial do incenso africano e à profundidade do ládano espanhol.

A coleção consta de seis aromas, que vão desde florais até amadeirados, especiados e orientais (Cortesía)

Iris de Elite

Destaca pelas suas notas amadeiradas secas, exaltadas por um toque vibrante de especiarias que realça a sensação empoeirada da fragrância.

A flor mais nobre da tradição italiana, o lírio, emana suntuosidade: as delicadas pétalas obtêm sua calorosidade de uma fusão com fava tonka e tons âmbar almíscar.

Safran Royal

É a interpretação única do caráter raro e precioso da especiaria mais cara do mundo: o açafrão. O aroma especiado é refrescado com absinto marroquino agridoce, levando a uma mistura enriquecedora de notas olfativas de couro e âmbar.

O cipriol indiano, o patchouli da Indonésia e o cisto espanhol acrescentam um toque único à fragrância.

Gengibre Efervescente

Cheio de contrastes brilhantes, é uma fragrância escura e cintilante. O brilhante gengibre vermelho do Laos se complementa com o coração de flores brancas. Este perfume se eleva com um acorde de praliné intensificado pela calorosa baunilha.

As quatro fragrâncias foram criadas pelo mestre perfumista Jordi Fernández, que se inspira nas complexidades dos aromas tradicionais do Oriente Médio.

A coleção se distingue por sua estética luxuosa e elegante (Cortesía)

Uma sublimação absoluta de tabaco

O Tabaco Imperial é enriquecido com as facetas gourmand do mel da Provença e os tons âmbar do benjoim. O absoluto eterno adiciona um matiz aromático inconfundível. Madeiras refinadas e elegantes, patchouli e cipriol realçam a profundidade e o caráter do perfume.

A rica fragrância foi concebida pela perfumista Marie Salamagne, com o objetivo de encarnar a arte e a artesanato da marca.

Fleur de Maté

É uma concentração de energia magnética das madeiras mais escuras e misteriosas. A madeira de cedro do atlas foi misturada com patchouli e cipriol, em uma celebração da terra e da natureza.

O absoluto de mate destaca os aspectos profundos e intensos da fragrância, caracterizados por tons defumados e couro. As facetas balsâmicas do cisto envolvem preciosas notas de incenso. O criador do aroma é Olivier Cresp, um perfumista genuíno e intuitivo.