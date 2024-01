Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries

Você sente que o decepcionaram e isso levou a um estado de dor muito forte do qual você precisa se recuperar. Saia dessa situação, você tem força, é decidido e toma a decisão de se encher de energia positiva.

Touro

Você está naquele despertar espiritual que faz você se sentir bem consigo mesmo. Una sua família e busque harmonia e paz para que o sucesso e a abundância cheguem a todos.

Gêmeos

Tire o passado da sua vida e ouse viver o presente o agora. Não tema mais dar amor e receber, assim como lutar para ter ao seu lado pessoas que o valorizam. Esqueça o ruim e o sucesso está em suas mãos.

Câncer

Não permita que as energias negativas dos outros o desviem das decisões que você já tomou. Ouça a sua intuição e siga em frente porque você está no caminho certo para a fortuna no dinheiro e no amor.

Leão

Você precisa de um tempo para si mesmo, para ver com clareza o caminho que deseja trilhar para o seu futuro, para entender que só depende de você para alcançar o sucesso e a prosperidade.

Virgem

Você precisa recuperar a confiança e a alegria de viver. O dano que causaram a você, você sabe, é difícil de superar, mas você tem muita força que o ajudará a suportar esse fardo e sair dessa situação com sucesso.

Libra

Emocionalmente você não se sente bem, o fracasso te levou a perder a alegria e o carisma que há em você. Só você pode fazer essa mudança, fazer com que a atitude positiva retorne para sair de qualquer problema da sua vida.

Escorpião

Você tem uma missão a cumprir: fazer com que a família supere esse momento difícil e tirar os conflitos do caminho. Você é o ser de luz que fará com que a harmonia, a confiança e o sucesso retornem ao seu lar.

Sagitário

Não permita que o ódio e o ressentimento reinem em seu coração. Você é um ser generoso e cheio de muita bondade. Vire a página do mal do qual você foi vítima e perdoe para poder seguir em frente e avançar para a prosperidade e o amor.

Capricórnio

Mudanças muito fortes estão chegando em sua vida e para isso você deve ter força de vontade e determinação para aceitá-las e resolver todos os problemas que surgirem pelo caminho porque disso depende a abundância e o sucesso.

Aquário

A vida tem momentos de experiências amargas que só trazem aprendizado. Você já os viveu e agora chegou a hora de seguir em frente com a fé de que tudo ficará bem e que momentos de abundância chegarão até você.

