Feng Shui: onde você deve colocar o orégano em sua casa para atrair sorte e afastar as más energias

Para evitar a entrada de energias negativas enviadas de fora, o Feng Shui recomenda fazer um ritual de proteção contra as más intenções das pessoas. Para isso, devem ser utilizados dois ingredientes que podem ser encontrados na cozinha de casa: sal grosso e orégano seco moído. O sal é reconhecido como um elemento purificador e protetor, enquanto o orégano é muito utilizado para atrair boa sorte, prosperidade e como repelente de energias negativas.

Feng Shui: o poderoso ritual com orégano para dizer adeus às más energias

Agora, uma vez que esses poderosos elementos estejam juntos, eles devem ser misturados em um prato de cerâmica branca. Em seguida, coloque-o perto da porta de entrada da casa, visualizando como essa poderosa combinação pode proteger a casa e cada membro da família de todas as energias negativas. Da mesma forma, é recomendado tê-lo em uma mesa ou na janela, mas não no chão.

Feng Shui rituais Rituais de Feng Shui para acabar com discussões em casa (Freepik)

Ao realizar este poderoso ritual, é possível sentir um ambiente mais leve e positivo. É importante lembrar que essa mistura só pode ser usada por um mês e depois deve ser descartada e repetir o ritual com sal e orégano mais frescos. Isso ocorre porque ambos os ingredientes absorverão todas as energias negativas, então é necessário renovar a cada 25 ou 30 dias.

O orégano como poderoso ingrediente em um ritual de Feng Shui para o lar

O Feng Shui também recomenda manter a casa limpa e organizada para purificar o ar e as energias, abrindo as janelas para que entre a energia natural e defumando com alecrim, lavanda, copal, pau santo ou o que for de escolha pessoal.

O Feng Shui é uma prática milenar que busca a harmonia do lar através da organização dos espaços, do uso dos objetos e das cores, de modo que a energia flua a favor.