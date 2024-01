Esta é a proteína que você deve incluir na sua dieta em 2024

O ano começa com grandes mudanças, sendo as dietas saudáveis um dos propósitos mais comuns, especialmente depois de comer todos os deliciosos pratos das festas de dezembro.

O que poderia ser melhor do que incluir em sua refeição saudável uma proteína fácil de obter e econômica, como o ovo, que você pode incluir sem culpa em diferentes receitas.

A Secretaria de Agricultura indicou que o Brasil é um dos principais produtores de ovos a nível mundial (Dreamstime)

A Bachoco, empresa mexicana de multi-proteínas, destaca a importância de incorporar o ovo na dieta diária, devido à sua ampla variedade de nutrientes que contém e fornece 4% das calorias (kcal).

Recomenda-se consumir por dia, pois cada peça contém apenas 75 calorias das 2.000 calorias recomendadas para consumo diário, sempre levando em consideração que a quantidade de calorias deve ser regulada por um profissional de saúde ou instituição médica.

O ovo tem estado presente na cesta básica de muitas famílias devido à sua fácil aquisição e está presente em grande parte da gastronomia brasileira. A Secretaria de Agricultura indicou que o Brasil é o sétimo maior produtor mundial de ovos, sendo um dos alimentos de origem animal mais saudáveis, pois contém vitaminas, zinco e ferro.

A grande vantagem do consumo de ovos é a variedade de receitas que são preparadas com eles, além de serem utilizados na confeitaria e na fabricação de pães. Esta proteína é uma fonte importante de selênio, assim como de antioxidantes que ajudam na função da tireoide, no sistema imunológico e na saúde mental.

O ovo é tão versátil que pode ser preparado de muitas maneiras (Cortesía)

Vantagens de incluir ovo nas suas refeições

Controle de peso, pois produz a sensação de saciedade

A gema de ovo contém colesterol bom

É bom para a saúde do coração

Fonte de proteínas, lipídios, carboidratos e vitaminas

Promovem a formação do tecido muscular

Por ser um produto que pode ser preparado de forma doce ou salgada, é uma boa opção para seguir uma dieta variada e equilibrada, especialmente se combinada com exercícios e outros hábitos saudáveis.

Comece bem o dia com deliciosos ovos (Dreamstime)

Além disso, recomenda-se que um adulto consuma até sete ovos por semana, enquanto que para uma criança recomenda-se de 3 a 4 ovos por semana, dependendo da idade e dos hábitos da criança.

Se o seu objetivo neste ano é comer da melhor forma possível através de uma dieta balanceada, é sempre recomendável procurar um especialista em nutrição para um melhor acompanhamento e resultados que ajudem você a se sentir e parecer melhor tanto por dentro como por fora.