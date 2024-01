Corte de cabelo medusa: o visual ousado e rejuvenescedor que será um sucesso entre as mulheres modernas em 2024

O look ousado e rejuvenescedor que vai fazer moda entre as mulheres modernas em 2024 O corte de cabelo medusa requer manutenção mensal (Foto: Pinterest)

Há uma franja que vai conquistar em 2024, trata-se do corte de cabelo medusa ou também chamado de jellyfish haircut. Especialistas garantem que as buscas no Pinterest por esse estilo aumentaram + 615%.

Trata-se de um corte de cabelo muito similar ao corte hime japonês. É composto por duas camadas separadas; de um lado, encontramos a camada superior que simula um bob clássico, enquanto a parte inferior do cabelo faz uma leve silhueta ondulada que contorna as maçãs do rosto.

Graças a essas duas mechas que caem sobre o rosto, é que se dá a aparência de uma água-viva, nome pelo qual essa tendência foi batizada: corte medusa (jellyfish haircut em inglês).

O cabelo de medusa é um design arrojado e muito sofisticado que promete se tornar a grande aposta de 2024.

Inspire-se!

De acordo com a revista Glamour, para conseguir esse design inspirado na K-beauty, você deve cortar a primeira camada externa na altura da mandíbula e, em seguida, replicar o estilo bob, deixando as camadas internas mais longas para imitar os tentáculos da medusa.

O corte jellyfish geralmente é acompanhado por uma franja reta e cheia, mas também pode ser deixado mais leve e desfiado, como fez Lily Collins.

Manutenção do corte de cabelo jellyfish

Se você decidir por este estilo, deve levar em conta que para mantê-lo é necessário pelo menos uma visita mensal ao salão de beleza, isso porque a franja e as camadas da frente podem crescer rapidamente, fazendo com que o corte perca sua forma facilmente.

Assim como aconteceu com a maquiagem, onde os nomes das tendências foram inspirados em nossas bebidas favoritas (maquiagem espresso, matcha e latte); ou as unhas pelas frutas (maquiagem de morango), os cortes de cabelo encontraram seu lugar com os animais. É o caso do corte lobo corte borboleta e agora, o corte de cabelo medusa.