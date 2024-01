Corte bob em camadas: 5 cortes de cabelo favorecedores e rejuvenescedores para 2024

Se houver um corte versátil e confortável, é o bob. Este estilo consiste em cortar o cabelo em camadas graduadas para criar mais volume e corpo, e o comprimento varia desde a mandíbula, como o french bob, até abaixo dos ombros, como o long bob. Em 2024, ele continua sendo o mais pedido nos salões de beleza.

É um corte que se adapta bem a todos os tipos de cabelo. Em liso, é um estilo que permite ganhar espessura e sensação de volume quando é cortado reto e uniforme.

Em cabelo cacheado, é feito com camadas para controlar a forma e obter volumes mais favorecedores.

Em texturas onduladas, fica melhor com camadas ou desfiados para obter um acabamento mais dinâmico e fresco.

Bob em camadas com corte emoldurado lob

O lob é um dos looks mais atuais e populares. Enquadrar as camadas da altura do queixo ao redor do rosto suavizará esse penteado e realçará suas características. Se você tem um rosto redondo, você deve experimentar essa versão.

Bob em camadas corte bob emoldurado

As camadas como uma franja aberta são uma opção perfeita para esconder uma testa maior e atrair a atenção para as maçãs do rosto. Seque as mechas para cima e para baixo com uma escova redonda de tamanho médio e você conseguirá um visual inovador que também suavizará o seu rosto.

Bob em camadas bob frame cut

Dê vida ao seu corte bob adicionando camadas sutis ao redor do rosto, para dar um toque pessoal ao penteado, suavizando as formas alongadas e resultando em um visual muito moderno.

Bob em camadas Carré

O corte Carré fica na altura da mandíbula e tem pequenas camadas que dão muito volume e movimento ao cabelo. Se o seu cabelo é fino, aposte nesse corte e nesse tipo de camadas, pois o Carré consegue fazer com que o cabelo ganhe movimento e volume.

Bob em camadas long bob

O clássico bob na altura dos ombros, mas com camadas. Ideal para cabelos finos, pois as camadas ajudam a criar textura. Esta versão do bob não precisa que você tenha que manter o cabelo arrumado, então é muito confortável e prático.