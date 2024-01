Como remover o frizz do cabelo com cabelos grisalhos? Os 3 conselhos que todas devem seguir (Instagram: @therighthairstyles)

Embora possa parecer impossível, o cabelo grisalho costuma ser mais afetado pelo frizz. Isso ocorre devido à perda de melanina nos cabelos, tornando-os muito secos, quebradiços e propensos ao frizz. Por isso, é importante mantê-los hidratados e seguir os conselhos dos especialistas para cuidar deles.

Cabelo com cabelos brancos: como controlar o frizz?

Os cabelos grisalhos podem ser uma manifestação bonita da maturidade, mas também costumam vir acompanhados de alguns desafios, como o frizz. Felizmente, alguns cuidados específicos permitem controlar os fios prateados.

Existem estratégias eficazes para eliminar o frizz do cabelo que ajudarão a manter um cabelo saudável, suave e fácil de lidar.

Escovar o cabelo com uma escova adequada: um dos segredos para manter o frizz sob controle no cabelo grisalho é escovar corretamente. É ideal usar uma escova de cerdas naturais, macias e flexíveis. Elas ajudam a distribuir o óleo natural do couro cabeludo de forma uniforme e também evitam a eletricidade estática que contribui para o frizz.

3 dicas para dizer adeus ao frizz em cabelos grisalhos

Dormir com um travesseiro de seda: o constante atrito com o travesseiro pode causar frizz, especialmente durante a noite. Trocar para uma capa de seda pode fazer toda a diferença. Ao contrário do algodão, esse tecido pode reduzir o atrito, permitindo que o cabelo deslize suavemente sem criar nós ou deixá-lo armado.

Usar máscaras hidratantes: o cabelo grisalho tende a ser mais propenso à secura, o que pode acentuar a textura crespa. Integrar máscaras hidratantes na rotina de cuidados capilares é essencial. Produtos ricos em ingredientes como óleo de argan, manteiga de karité ou aloe vera são os melhores. Esses tratamentos nutrem profundamente o cabelo, deixando-o mais macio e reduzindo significativamente o frizz. Eles podem ser aplicados uma vez por semana para obter resultados mais rápidos e favoráveis.