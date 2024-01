Cansada das discussões em casa? Com este ritual de Feng Shui, você terá paz em seu lar

Quando os conflitos surgem em casa, eles aparecem um após o outro como uma avalanche de más energias que parece não ter fim. A baixa tolerância, a falta de empatia e os próprios interesses são os detonadores para que qualquer ponto em que não haja consenso se torne uma discussão prolongada, que dá origem a outras. É por isso que é neste momento que se deve recorrer aos métodos do Feng Shui.

Esta filosofia milenar virá para colocar ordem nas energias que existem no seu espaço, e também para atrair toda a boa vibração necessária para equilibrar o lugar. Algumas medidas básicas devem ser tomadas antes de começar os rituais.

Para isso, é necessário colocar fora de vista qualquer objeto cortante, como tesouras, facas ou navalhas, porque eles representam rupturas energéticas. Também é necessário se livrar de objetos quebrados, sapatos velhos que você não usa, relógios danificados e objetos pontiagudos.

De acordo com Yuen, uma professora taiwanesa de Feng Shui e I Ching, afirma em seu canal do Youtube, Escola Solo Coração, que muitas vezes os conflitos nas casas são alimentados pela localização da cozinha, já que essa filosofia atribui a cada parte da casa um animal próprio do feng shui, que neste caso deve ser governado pelo dragão.

No entanto, se você ficar em frente à porta principal e a cozinha estiver à sua esquerda, isso significa que é o tigre que está dominando essa área e causando problemas. Para isso, é necessário pintar o local de branco e usar objetos de metal que não gerem um reflexo excessivo. Você também pode usar coisas transparentes. Agora sim, você também deve fazer esse ritual:

Ritual para silenciar as discussões

Você precisará de um prato branco de porcelana, açúcar branco, canela em pó, hortelã, velas pequenas brancas e mel. Tudo isso irá acalmar os ressentimentos.

Procedimento

No meio do prato, você colocará a vela que deverá acender com fósforos de madeira. Em seguida, fará um círculo com açúcar ao redor da vela, seguido de um de hortelã e canela. Depois, você irá molhar o seu dedo indicador com mel, seja o direito ou o esquerdo, e deixará cair quatro gotas que representarão os pontos cardeais.

Com o restante de mel que você tiver, você irá unir os quatro pontos. Isso fará com que os problemas fiquem confinados nesse espaço. Deixe isso até que a vela se consuma. É recomendável que seja feito depois das 12:00 da meia-noite. Uma vez que a vela se consumir, misture suavemente tudo o que está no prato e jogue no vaso sanitário. Enquanto isso, deixe o prato imerso em água quente e depois lave-o com água e sal.