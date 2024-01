Batalha com o estresse diariamente? Aqui estão 3 exercícios de meditação guiada para combatê-lo

Meditação guiada é ideal para combater o estresse do dia a dia (Pexels)

Todos nós já enfrentamos o estresse alguma vez em nossas vidas, mas há pessoas para as quais lidar com a chamada doença do século XXI é uma batalha diária que afeta muito sua saúde.

Embora muitos não dêem a devida importância a esse mal, cada vez mais também há uma maior conscientização sobre ele e as técnicas disponíveis para combatê-lo, como a meditação guiada.

De acordo com Melhor com Saúde, essa prática é ideal para combater situações estressantes porque reduz o cortisol, melhora a concentração, o sono e ajuda a controlar a ansiedade.

Exercícios de meditação guiada para combater o estresse

Se você quiser experimentar, apresentamos três dos melhores exercícios de meditação guiada para relaxar em momentos estressantes e lidar com suas emoções de forma saudável.

Isso sim, antes de começar, é importante buscar um lugar tranquilo e livre de distrações onde você possa realizá-los. Você também deve incorporá-los em suas rotinas e ser constante para ver resultados.

Além disso, é aconselhável não pular as instruções e, de preferência, usar fones de ouvido para melhorar a experiência. Se você seguir os passos, notará as mudanças em você muito mais rápido do que imagina.

Exercício de respiração controlada

Os exercícios de respiração controlada permitem relaxar a mente. Basta sentar-se num lugar confortável com as costas retas e o corpo relaxado. Em seguida, feche os olhos e concentre-se na sua inspiração.

Preste atenção em como o ar entra e sai e estabeleça um ritmo específico para respirar. Enquanto você faz isso, observe todas as sensações que experimenta relacionadas a esse processo de respiração.

Durante este exercício é muito normal que surjam pensamentos sobre muitas coisas. Assim que começar a divagar, volta à respiração. Após alguns minutos, abre os olhos e nota como se sente.

Exercício de escaneamento corporal

Neste exercício, é praticada a atenção plena através de várias partes do corpo. Antes de começar, é importante encontrar uma posição confortável, fechar os olhos e respirar profundamente algumas vezes.

Após seguir esses passos, concentre-se em diferentes áreas do seu organismo e no que você sente. Comece pelos pés e vá avançando em cada área. Você deve se concentrar especialmente em analisar seu abdômen.

Depois, continue subindo por cada parte até chegar à cabeça. Termine meditando como você se sente em geral. Se sua mente divagar, concentre-se em sua respiração e retome a observação.

Por fim, abre os olhos e respira várias vezes. Procure relaxar suas extremidades e deite-se ou levante-se, dependendo do que considerar necessário para você neste momento posterior.

Exercício de atenção plena

Assim como nos anteriores, para realizar este exercício, primeiro é preciso estar confortável e respirar várias vezes de forma profunda. Em seguida, feche os olhos e concentre-se em como você inspira e expira.

Enquanto os pensamentos começarem a surgir, observe-os, mas sem fazer julgamentos e deixe-os ir embora. Volte sua atenção para as respirações. Em seguida, amplie-a para os cheiros, sons e texturas.

Medita em cada uma delas deixando que sua mente flua. Se você se distrair, volte para as inalações e para o que o guia indicar. Observe as sensações que você tem e deixe-as deslizar.

Quando se sentir mais relaxada, termine a meditação. Novamente, abra os olhos e permita-se readaptar ao seu ambiente antes de continuar com o resto das atividades para sua vida diária.

No Spotify, YouTube e plataformas de streaming, você pode encontrar muitas séries ou vídeos de meditação guiada que podem ajudá-lo a tornar essa prática parte da sua rotina para reduzir o estresse.