As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça, 9 de janeiro.

Sagitário

Áries, Leão e Libra são sua melhor compatibilidade nos relacionamentos amorosos. Suas palavras mágicas: “Decisões” e “sabedoria” implicam que é a sua hora de tomar decisões importantes na vida, você deve ter um plano de trabalho para poder atingir seus objetivos. Você avançará em sua carreira profissional, fortalecerá suas relações públicas e políticas porque domina a administração de empresas. O Arcanjo Metatron irá guiá-lo para que a felicidade reine sempre, você pode invocá-lo acendendo uma vela azul e fazendo seu pedido.

Capricórnio

O Arcanjo Rafael é o seu protetor, ele o ajudará a resolver todos os problemas que você tiver, você pode invocá-lo acendendo uma vela branca, e se você tiver alguma doença, ele o ajudará a curar. Sua compatibilidade no amor é com os signos: Áries, Touro e Virgem. “Agir” e “renovar” são as suas palavras mágicas e, como estamos no início do ano, você tem a oportunidade de fazer mudanças positivas em sua vida. Você terá muito trabalho e reuniões para novos projetos, é um bom momento para crescer profissionalmente. No amor, haverá dias de muita felicidade com a pessoa ao seu lado. Cuidado com fraudes, é importante que você seja cauteloso e não se deixe enganar.

Aquário

Para esta semana suas palavras mágicas são “força vital” e “criação”, que indicam que será um ótimo ano para você, pois você tem a oportunidade de criar um futuro melhor. No trabalho, você terá muita energia positiva, isso o ajudará a crescer profissionalmente e a ter mais oportunidades de um cargo com melhor remuneração. Você é o mais apaixonado do Zodíaco e esta semana terá um relacionamento amoroso muito afetuoso. O Arcanjo Miguel irá ajudá-lo a resolver todos os seus problemas espirituais, você pode invocá-lo acendendo uma vela vermelha. A compatibilidade amorosa chegará até você com os signos Touro, Gêmeos e Libra, e seu melhor dia seria quarta-feira.

Peixes

“Equilíbrio” e “prosperidade” são as suas palavras mágicas, indicando que você terá um ano de grandes oportunidades, por isso é preciso estar preparado para aproveitá-las. No trabalho você terá muita pressão, mas é importante não ficar chateado. Você vai começar a reformar sua casa, é um bom momento para fazer mudanças que lhe permitam se sentir confortável. No amor, você vai se lembrar de alguém que não está mais, é um momento de cura, você pode conversar com essa pessoa e contar o que sente. Não desanime se o seu negócio não decolar, você deve ser persistente, pode pintá-lo de amarelo ou azul para atrair abundância. O Arcanjo Uriel o ajudará a tomar decisões importantes, você pode invocá-lo acendendo uma vela vermelha. A melhor compatibilidade amorosa espera por você com Câncer, Escorpião e Sagitário.

