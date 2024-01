As mensagens do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça, 9 de janeiro.

Leão

Nesta segunda semana de janeiro sua palavra de poder é “novas oportunidades”, pois sem dúvida este é o seu ano de riqueza e reconhecimento em seu ambiente de trabalho. Não hesite em fazer as mudanças que você precisa para ser o melhor em tudo. O arcanjo que vai te guiar esta semana é Gabriel, que te diz: “Força Espiritual em tudo que você vai fazer em termos de trabalho e autocontrole” , que sem dúvida se adapta perfeitamente a você para finalmente tentar controlar seu temperamento explosivo. Durante esta semana você ficará muito feliz porque a boa sorte o segue, só tome cuidado com divórcios e problemas previdenciários. Tente chegar a um bom acordo na sua separação. Você decide voltar a estudar, o que o levará a ter mais conhecimento para abrir seu próprio negócio.

Virgem

Suas palavras nesta segunda semana de janeiro que se inicia serão “libertação e poder”, o que sem dúvida lhe diz para se libertar das amarras do passado e começar a se desapegar para fazer um presente melhor e um futuro promissor, o que sem dúvida você fará. alcançar. O arcanjo que vai te ajudar e guiar esta semana será Rafael, que te diz que “a vida é maravilhosa e que você deve vivê-la a cada momento e não perder tempo em situações que não têm solução”. Você passa dias sofrendo muitas pressões em relação ao trabalho e às reuniões de trabalho. Procure se controlar mais em tudo que for fazer para não ficar estressado sem motivo. Tenha cuidado com enxaquecas e dores no pescoço.

Libra

Suas palavras mágicas são “potencial” e “evolução”, e esta semana é justamente ideal para você demonstrar essas características, já que tem um grande caminho pela frente profissional e pessoalmente. No trabalho, você será um líder se se dedicar a isso, porque tem as habilidades e a inteligência para isso. Você deve ter cuidado para não cair nas provocações dos colegas, é importante ser discreto com seus projetos de vida para evitar que alguém roube suas ideias. No amor, é hora de você deixar o passado para trás, a pessoa que partiu foi por um motivo, então não se deprima por pessoas que não te valorizam, você vai conhecer alguém que vai te fazer esquecer toda a dor que você tem sofreu.

Escorpião

O Arcanjo Miguel irá ajudá-lo em sua iluminação espiritual, você pode invocá-lo sempre que tiver um problema, pois ele é o fogo de Deus e lhe dará forças para superar qualquer obstáculo. Para esta semana suas palavras mágicas são “confiança” e “ativação pessoal”. Você tem um grande potencial, mas deve acreditar em si mesmo para poder atingir os objetivos que estabeleceu para si mesmo. Vão lhe oferecer um novo emprego que lhe dará mais solvência financeira para viver em paz. Você deve ter cuidado com perdas ou fraudes, é importante que você seja cauteloso e leia muito bem o que assina. Fique atento, você é um signo de água e isso o deixa muito sensível.

Com informações do site Nueva Mujer