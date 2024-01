As mensagens do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta terça, 9 de janeiro.

Áries

Suas palavras de poder são “vitalidade” e “fortalecimento” na sua vida mental e física, que o ajudará a estar no seu melhor. Você estará ocupado com muitos trabalhos pendentes e colocando em dia seus projetos para este ano que apenas começou. Lembre-se que você não deve brincar com dois amores ao mesmo tempo, pois mais cedo ou mais tarde eles perceberão isso. Não se preocupe demais, procure começar a agir na sua vida e ser o que você é: bem sucedido. Um amor do signo de Capricórnio ou Leão fala de formalidade em sua vida. Seu arcanjo Metatron é quem te guia em sua vida, lembre-se que você deve carregá-lo em seus pensamentos para que nada seja feito com você em sua vida.

Touro

Touro, suas palavras mágicas são a “verdade acima de tudo” e a “solução”, ou seja, você busca a verdade em sua vida e fornece soluções para seus problemas que você carrega há algum tempo. Dias de pressa para pagar dívidas e colocar as despesas em dia. Você faz mudanças em sua casa e compra móveis. Você decide mudar seu visual. Pare de pensar no que não é e foque mais no amor, você decide com quem ficar ou não. Lembre-se que o que há de mais bonito em um casal é a convivência, por isso procure sempre encontrar a felicidade. Arcanjo Miguel é quem te guia em sua vida e significa o poder de Deus, não hesite em invocá-lo sempre que precisar de proteção.

Gêmeos

Suas palavras de poder são “movimento” e “iniciação” e sem dúvida elas lhe dizem que é hora de se mudar, ou seja, mudar de casa ou de trabalho. Momento de muito trabalho. Você deve se administrar melhor em tudo no trabalho para não ter problemas com seus superiores e tentar não falar tanto sobre sua vida pessoal. Não brigue tanto com seu parceiro, a recomendação é de que você tenha paciência e aproveite seu relacionamento. Lembre-se de que tudo está em sua mente e se você pensar bem, você o invoca. Seu signo sempre alcançará o que se propõe e chegará na hora certa para atingir todos os seus objetivos. Você é o mais conquistador do Zodíaco e isso sempre o ajudará a estar em um relacionamento.

Câncer

Nesta segunda semana de janeiro a sua palavra mágica é “vá em frente”. Sem dúvida, indica que será um dos seus melhores anos, pois o seu signo sempre avança e nunca volta atrás por ninguém nem por nada. O arcanjo que te guiará nestes dias é Miguel, ele te diz: “Ouse ser diferente e autêntico. Tente se livrar dos complexos que não te deixam ser feliz, existe uma maneira melhor de fazer as coisas e é só encontrar a melhor opção na vida. Você também precisa de uma pausa para refletir para onde está indo e o que deseja ser no futuro, terá momentos de maturidade mental.” Hoje em dia, boas ideias surgirão no seu signo para ter seu próprio negócio e trabalhar por conta própria.

