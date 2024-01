6 tipos de sapatos que não estarão na moda em 2024: não pense em usá-los ou você parecerá desatualizada

A chegada de 2024 traz consigo muitas novas tendências, e outras que dirão adeus. O Ano Novo se prepara para impor um novo estilo, não apenas na roupa, mas também nos sapatos, e, portanto, é preciso estar atento ao que marcará a nova onda. Nesse sentido, alguns sapatos não estarão mais na moda, então não devem ser usados.

Os sapatos que não estarão na moda em 2024

A moda de 2024 está prestes a ser notada em todos os trajes, e para não ficar para trás nas tendências, é necessário evitar esses calçados que já não serão os melhores e é preciso dizer adeus a eles por um tempo. Estes são os sapatos que serão um sucesso de janeiro a dezembro.

Sapatos transparentes: ao longo de 2023, muitas mulheres usaram sapatos transparentes, que foram muito amados por sua versatilidade na hora de combiná-los com os trajes. No entanto, para este ano de 2024, eles serão deixados de lado e serão substituídos por sapatos de salto prateados.

As sandálias pescadores são muito populares na primavera e no verão, pois são muito confortáveis e dão um estilo despreocupado. No entanto, este tipo de calçado ficará fora de moda em 2024 e dará lugar às sandálias com tiras.

O 2024 traz novas tendências em calçados

Botas montaria: são botas que combinavam com jeans e salvavam o dia para ir ao trabalho. Atualmente, elas darão espaço para as botas biker em 2024.

Mocassins track: foram peça fundamental dos trajes em 2023, mas em 2024 serão substituídos pelos mocassins normcore.

Sapatos sem salto: apesar de ser muito confortáveis e serem uma solução prática para completar o visual em 2023, serão substituídos pelos sapatos Mary Jane planos, que ajudarão a dar aquele toque de elegância.

Sandálias de pai: são sandálias que serão ideais para a praia, já que para completar os trajes de 2024, chegarão as sandálias tipo flip flop.