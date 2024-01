4 características dos abraços de um homem apaixonado: assim você pode saber se ele te ama ou não

As palavras, os presentes e as ações não são as únicas formas em que um homem demonstra seus sentimentos por uma mulher em um relacionamento, ele também o faz através de sua linguagem corporal.

Por isso, se você quer decifrar os sentimentos de um rapaz em relação a você, basta prestar atenção nos gestos e reações que ele tem quando estão juntos, na forma como ele te beija ou na maneira como te abraça.

Como um homem apaixonado abraça?

Por exemplo, os abraços dos homens apaixonados possuem certas características distintivas. Quer saber quais são para ver se o seu rapaz as possui? Continue lendo para descobrir.

O abraço de um homem apaixonado tem força

De acordo com a Cosmopolitan, os homens costumam abraçar com muita força pois é uma forma de demonstrar seu poder e também seu amor, especialmente se estão apaixonados.

Quanto mais forte ele te envolver com seus braços, mais forte é seu carinho por você e seu desejo de te proteger. Por outro lado, quando ele te abraça fracamente, significa que ele o faz sem muito ânimo.

O abraço de um homem apaixonado é duradouro

Um homem apaixonado dá abraços lentos e duradouros porque quer apreciar ao máximo a proximidade da mulher que ama respeitosamente. Por isso, sempre busca envolver pelo maior tempo possível.

Por outro lado, se não houver nenhuma emoção profunda, os rapazes dão abraços curtos e mantendo a distância, quase como um cumprimento que não carrega nenhum peso sentimental por baixo.

Os abraços dos homens apaixonados atendem a certas características (Unsplash)

Um homem apaixonado abraça de forma espontânea

Quando um homem ama, ele não precisa de motivo ou data especial para abraçar com força. Pelo contrário, ele o faz de forma recorrente e espontânea para fazê-la se sentir amada e protegida.

O abraço de um homem apaixonado vai com um olhar

Depois de dar um abraço forte e duradouro na mulher que ama, um homem apaixonado costuma olhar nos olhos por alguns segundos para completar sua demonstração de amor.

Segundo a fonte citada, isso é um sinal de que os sentimentos são sinceros, confiáveis ​​e puros. Então agora você sabe: se os abraços do seu parceiro possuem essas características, ele está muito apaixonado por você.