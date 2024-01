3 penteados com tranças para experimentar este ano: são fáceis e muito bonitos

As tranças em todos os tipos de formatos dominarão as tendências de penteados em 2024. Não é surpresa que voltem a reinar, pois são um estilo clássico e funcional.

Além disso, os looks que são alcançados com elas podem variar desde os mais elegantes até os mais joviais e divertidos, por isso são ideais tanto para ir ao escritório como para sair para festas com as amigas.

Penteados com tranças que você pode experimentar em 2024

No entanto, com tantos tipos e técnicas diferentes, saber em qual apostar pode ser um desafio. Por isso, a seguir, apresentamos três penteados com tranças que nunca saem de moda para te inspirar.

As baby braids

Se você quer um penteado que afaste o cabelo do rosto enquanto o enquadra, as baby braids são perfeitas. São tranças finas feitas nas mechas mais próximas do rosto.

As tranças embutidas ficam bem em todos os tipos de textura e comprimento de cabelo. Além disso, são muito versáteis, pois podem ser usadas apenas uma ou duas, ou quase toda a parte superior cheia delas.

As baby braids se misturam bem com cabelos soltos, sejam eles lisos, cacheados ou com ondas naturais. Elas também podem ser usadas com rabos de cavalo ou coques. O resultado é sempre jovem, boho e effortless.