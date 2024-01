Tendências de cabelo 2024: os cortes e cores que renovarão sua aparência

Já em 2024, nos salões de beleza, as mulheres frequentemente solicitam dois cortes de cabelo e duas cores que rejuvenescem o rosto.

Estes são os cortes de cabelo e as cores que serão tendência, além da melhor opção para mudar de visual:

Cortes de cabelo mixie

Este corte de cabelo combina o corte pixie com o mullet mais curto na parte superior das madeixas do que na parte inferior. Ele é usado com franja e camadas leves que dão movimento e volume, e também estiliza o pescoço. Tem o poder de alongar rostos redondos e harmonizar rostos mais estreitos, equilibrando as características. É adequado tanto para cabelos lisos quanto cacheados.

Corte de cabelo longo em camadas

Inspirado no corte asiático das mulheres japonesas, a tendência é ter um cabelo longo, mas com mechas mais curtas na parte da frente, com leves camadas que realçam o olhar e emolduram o rosto na altura do queixo. O corte longo repicado combina dois cortes no mesmo cabelo, um mais longo na parte de trás e mais curto nas laterais, cujas mechas caem nas bochechas simulando uma franja longa, mas sem ser.

É um corte que quebra com as linhas retas do seu cabelo e proporciona movimento.

Cor de cabelo latte bronde ou milk tea

A cor café com leite evoluiu para um latte bronde. De acordo com especialistas, adicionar reflexos loiros a esse tipo de castanho com nuances faz com que fique bem em todos os tipos de pele, embora seja verdade que aquelas com pele mais bronzeada e escura o defendam melhor.

Pode ser misturado com mechas balayage loiras de efeito praia e estilizado com ondas para que os diferentes tons se destaquem no cabelo.

Cowboy de cor cobre

A meio caminho entre o castanho escuro e o acobreado, está em alta a cor cobre cowboy ou cor bota de couro, porque é inspirada nelas. Assim é o novo castanho acobreado que chega para dar mais brilho e luminosidade aos seus cabelos e que adiciona calor à sua pele.

Trata-se de um cobre misturado com um loiro médio dourado. Por esse motivo, é uma cor que apaixona as morenas, pois descobrem um tipo de tom muito singular.