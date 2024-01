Principais causas para surgimento do herpes labial; como controlar

Acima de tudo, doloroso, assim pode ser a presença do herpes labial, uma infecção que infelizmente é incurável e muitas pessoas no planeta sofrem com isso e só lhes resta encontrar maneiras de poder controlá-lo.

Possivelmente você é portador e ainda não sabe, porque mais da metade da população é infectada pelo vírus do herpes simples tipo 1 (HSV-1), de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o que significa que a possibilidade de contágio é constante tanto na boca quanto nos genitais.

Causas e tratamentos

Geralmente, ele tende a se manifestar com sintomas leves, mas quando é causado pelo calor do verão, pode se tornar crônico e doloroso, resultando em vermelhidão e ardência, geralmente acompanhados por um leve inchaço.

“Muitos de nós somos infectados pelo vírus do herpes simples desde a infância. Quando tínhamos faringite ou amigdalite, mais conhecidas como anginas, esse vírus permaneceu latente em nosso organismo. É por isso que falamos do famoso ‘fogo’ e ele volta a aparecer ocasionalmente em nossos lábios”, explica a dermatologista Ana Molina ao ‘Tn’.

Algumas causas que podem favorecer o aparecimento do herpes labial são:

Um processo infeccioso, como um resfriado.

O frio.

As alterações hormonais, como a menstruação ou a gravidez.

Os problemas leves na pele dos lábios, como a secura ou as rachaduras.

O estresse e o cansaço.

A exposição ao Sol.

Este último é um dos fatores que pode influenciar no surgimento dessas bolhas no verão, já que com a exposição ao Sol, ao ar condicionado ou à água do mar ou da piscina, ocorrem muitas mudanças de temperatura de maneira habitual.

Se já houver sintomas, existem certos cuidados que podem ser tomados para que não voltem a aparecer: