Para parecer elegante e chique! Os looks com ‘laços’ dominarão 2024: veja como você pode usá-los

Famosos, especialistas em moda e streetstyle preveem que as fitas serão as vencedoras de 2024, e isso já estava sendo visto desde as recentes festas de dezembro, onde várias pessoas, incluindo a famosa influenciadora, Yuya, decoraram suas árvores de Natal com esses acessórios adoráveis.

Parece que os laços não ficarão apenas na temporada de inverno, mas ganharão relevância ao longo deste ano, prometendo tornar seu visual não apenas fofo, pois com as combinações corretas, você dará versatilidade, adicionando toques sensuais e elegantes e até mesmo poderá retomar a tendência do luxo silencioso que se tornou tão popular.

A moda das décadas passadas está voltando, e o vintage estará mais vivo do que nunca durante este ano, mas não se esqueça dos laços, cuja popularidade tem aumentado em plataformas como o Pinterest, onde diferentes usuários têm procurado ideias de como usá-los.

Esta tendência já era visível desde o momento em que durante o MET Gala 2023 foi homenageado o legado de Karl Lagerfeld e foram utilizadas as fitas Chanel que ele popularizou durante sua passagem pela marca, sendo usadas por Jenna Ortega, emanando sua soltura, Kendall Jenner e até mesmo a própria Jennifer Lopez.

Laços: os acessórios que serão tendência em 2024

O Pinterest e os especialistas em moda já previram, os laços se tornarão a tendência favorita do ano, aos poucos, temos visto como as famosas estão aderindo e as grandes editoras de moda as estão retratando em suas páginas, como a Vogue, com sua recente capa com Selena Gomez.

O seu retorno é esperado com força para esta primavera, sendo um dos detalhes mais delicados e elegantes que irá dominar os looks, aposte na sua leveza, elegância e ternura para dar um toque diferente ao seu look.

Não subestime o poder dos laços, pois além da ternura e feminilidade que emana, eles fazem com que tudo pareça não apenas mais bonito, mas também sofisticado e caro.

Como incorporar laços em nossos looks?

É importante ter em mente que a tendência de laços não se limita apenas a penteados, pois promete adentrar seu guarda-roupa desde jeans, vestidos, blusas, brincos, sapatos e por que não? até a maquiagem.

Os laços não só acrescentarão um toque delicado, mas também darão leveza e liberdade ao seu visual, sendo a cereja do bolo de cada um dos seus looks, afinal, são o elemento que finaliza com chave de ouro um presente especial.

A particularidade da tendência deste ano é que quanto mais, melhor, por isso usar laços de forma repetitiva será uma ótima ideia. Portanto, é apenas uma questão de tempo até nos enchermos de laços.