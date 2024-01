Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 8 a 12 de janeiro de 2024

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o janeiro de 2024! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 8 a 12 de janeiro de 2024:

Áries

Hoje em dia irão ajudá-lo as suas palavras de poder, que são “vitalidade” e “fortalecimento” na sua vida mental e física, por isso comece um bom exercício e cuide da alimentação que o ajudará a estar no seu melhor.

Momento de estar ocupado com muitos trabalhos pendentes e colocando em dia seus projetos para este ano que apenas começou. Lembre-se que você não deve brincar com dois amores ao mesmo tempo, pois mais cedo ou mais tarde eles perceberão isso.

Não pense mais tanto, procure começar a agir na sua vida e ser o que você é: bem sucedido.

Touro

Suas palavras mágicas são a “verdade acima de tudo” e a “solução”, ou seja, você busca a verdade em sua vida e encontra soluções para seus problemas que você carrega há algum tempo. Continue.

Dias de pressa para pagar dívidas e colocar as despesas em dia. Você faz mudanças em sua casa e compra móveis. Você decide cortar o cabelo e mudar seu visual para o próximo ano.

Pare de pensar no que não é e foque mais no amor. Você decide com quem ficar ou não. Lembre-se que o que há de mais bonito em um casal é a convivência, por isso procure sempre encontrar a felicidade.

Gêmeos

Suas palavras de poder são “movimento” e “iniciação”. É hora de se mudar e pode ser de casa ou de trabalho.

Você terá muito trabalho. Tente se administrar melhor em tudo no trabalho para não ter problemas com seus superiores e tentar não falar tanto sobre sua vida pessoal. Não brigue tanto com seu parceiro, recomendo que você tenha paciência e aproveite seu relacionamento.

Lembre-se de que tudo está em sua mente e se você pensar bem, você o invoca. Seu signo sempre alcançará o que se propõe e chegará na hora certa para atingir todos os seus objetivos.

Câncer

Nesta segunda semana de janeiro a sua palavra mágica é “vá em frente”; Sem dúvida, esta palavra indica que será um dos seus melhores anos, pois o seu signo sempre avança e não deve volta atrás por ninguém nem por nada.

Tente se livrar dos complexos que não te deixam ser feliz, existe uma maneira melhor de fazer as coisas e é só encontrar a melhor opção na vida.

Você também precisa de uma pausa para refletir para onde está indo e o que deseja ser no futuro, terá momentos de maturidade mental. Boas ideias surgirão no seu signo para ter seu próprio negócio e trabalhar por conta própria.

Leão

A palavra de poder é “novas oportunidades”, pois sem dúvida este é o seu ano de riqueza e reconhecimento em seu ambiente de trabalho.

Não hesite em fazer as mudanças que você precisa para ser o melhor em tudo. Hora apenas de tentar controlar seu temperamento explosivo. Durante esta semana você ficará muito feliz porque a boa sorte o segue, só tome cuidado com divórcios e problemas de fraude.

Tente chegar a um bom acordo na sua separação se isso ocorrer. Você decide voltar a estudar, o que o levará a ter mais conhecimento para conseguir a prosperidade financeira.

Virgem

Suas palavras nesta segunda semana de janeiro que se inicia serão “libertação e poder”, o que sem dúvida lhe diz para se libertar das amarras do passado e começar a se desapegar para fazer um presente melhor e um futuro promissor, o que sem dúvida você fará.

Você passa dias sofrendo muitas pressões em relação ao trabalho e às reuniões de trabalho. Procure se controlar mais em tudo que for fazer para não ficar estressado sem motivo. Tenha cuidado com enxaquecas e dores no pescoço.

Libra

Suas palavras mágicas são “potencial” e “evolução”, e esta semana é justamente ideal para você demonstrar essas características, já que tem um grande caminho pela frente na vida profissional e pessoal.

No trabalho, você será um líder se se dedicar a isso, porque tem as habilidades e a inteligência. Você deve ter cuidado para não cair nas provocações dos colegas, é importante ser discreto com seus projetos de vida para evitar que alguém roube suas ideias.

No amor, é hora de você deixar o passado para trás, a pessoa que partiu foi por um motivo, então não se deprima por pessoas que não te valorizam, você vai conhecer alguém que vai te fazer esquecer toda a dor que você sofreu.

Escorpião

Para esta semana suas palavras mágicas são “confiança” e “ativação pessoal”. Você tem um grande potencial, mas deve acreditar em si mesmo para poder atingir os objetivos que estabeleceu para si mesmo.

Um novo emprego pode chegar e lhe dará melhora financeira para viver em paz. Você deve ter cuidado com perdas ou fraudes, é importante que você seja cauteloso e leia muito bem o que assina.

Cuide dos problemas de depressão, pois estará muito sensível.

Sagitário

Suas palavras mágicas dessa semana são “decisões” e “sabedoria”. É a sua hora de tomar decisões importantes na vida, você deve ter um plano de trabalho para poder atingir seus objetivos.

Você avançará em sua carreira profissional, fortalecerá suas relações públicas e políticas porque domina a administração de empresas. Você pode mudar seu visual e se sentir muito bem de aparência.

Capricórnio

“Agir” e “renovar” são as suas palavras mágicas e, como estamos no início do ano, você tem a oportunidade de fazer mudanças positivas em sua vida. Você terá muito trabalho e reuniões para novos projetos, é um bom momento para crescer profissionalmente.

No amor, haverá dias de muita felicidade com a pessoa que você queria que estivesse ao seu lado. Cuidado com fraudes, é importante que você seja cauteloso e não se deixe enganar. Você está se preparando para tirar férias.

Aquário

Para esta semana suas palavras mágicas são “força vital” e “criação”, indicando que será um ótimo ano para você, pois terá a oportunidade de criar um futuro melhor.

No trabalho, você terá muita energia positiva, isso o ajudará a crescer profissionalmente e a ter mais oportunidades de um cargo com melhor remuneração.

No amor e relacionamento, você se sentirá melhor, você é o mais apaixonado e esta semana terá um relacionamento amoroso muito afetuoso.

É importante começar o ano sem dívidas. Um amor pode entrar na sua vida para mudar tudo.

Peixes

“Equilíbrio” e “prosperidade” são as suas palavras mágicas, indicando que você terá um ano de grandes oportunidades, por isso é preciso estar preparado para aproveitá-las.

No trabalho você terá muita pressão, mas é importante não ficar chateado ou estressado. Você vai começar a reformar sua casa, é um bom momento para fazer mudanças que lhe permitam se sentir confortável.

No amor, você vai se lembrar de alguém que não está mais, é um momento de cura, você pode conversar com essa pessoa e contar o que sente. Não desanime se o seu negócio não decolar, você deve ser persistente.