Feng Shui: o ritual completo para atrair dinheiro e abundância para todo o 2024

Falar de rituais nem sempre significa recorrer a métodos espirituais baseados na fé e na crença. Os rituais também são rotinas que devem ser seguidas à risca para atrair boas energias e afastar as más vibrações de casa.

O ritual para que 2024 seja cheio de dinheiro

Com as técnicas do Feng Shui, o Ano Novo pode ser recebido com muita harmonia e a casa preparada para a abundância. Os rituais desta antiga prática oriental requerem, neste caso, algum esforço físico, tempo e muita disposição para serem realizados e realmente serem eficazes.

É um ritual que pode ser feito agora, no início do ano. Da mesma forma, o ideal seria não deixá-lo para a última hora. Os passos e a preparação são muito fáceis. Primeiro, começa-se com a cozinha, uma limpeza minuciosa e organização de todos os utensílios e a eliminação de alimentos vencidos.

Em outras áreas, é necessário se livrar dos objetos que já não são mais necessários. De acordo com o Feng Shui, quanto menos, melhor.

O ritual de limpeza para atrair abundância para o lar

Na área do armário, as roupas que não são usadas podem ser doadas e podem ser colocadas algumas bolas de algodão com essência de lavanda nas gavetas para manter a frescura. Da mesma forma, ferver cascas de limão com canela para perfumar a casa de forma natural.

Seguindo as crenças do Feng Shui, as velas com aromas suaves, como baunilha ou jasmim, podem ser usadas para atrair energia positiva. Por fim, com um incenso de sálvia, pode-se percorrer cada cômodo para limpar todas as energias negativas. Para encerrar o ritual, é necessário agradecer pela oportunidade de renovação e limpeza.