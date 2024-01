É um homem que quer cuidar da sua pele e barba? Dicas funcionarão para ambas

Embora para muitos ainda seja um tabu, cada vez mais homens estão cuidando da sua pele, incluindo a barba. Na verdade, muitas marcas de cosméticos e farmácias já possuem linhas específicas para o cuidado da pele masculina. No entanto, existem estudos que indicam que os homens podem perfeitamente utilizar os cremes das mulheres para cuidar da pele do rosto.

Por essa razão, aqui encontrará dicas que te ajudarão a manter uma pele e barba saudáveis.

Dicas para manter a pele cuidada

Utilizar o shampoo e condicionador adequados

Um dos principais erros que a maioria dos homens comete ao cuidar da barba é lavá-la com o gel de banho ou o shampoo habitual que usam para o cabelo. E você deve saber que o pelo facial tem uma textura diferente e requer um shampoo especial para uma limpeza profunda sem causar irritações na pele do rosto. No caso de não encontrar sabonetes específicos para lavar a barba, é melhor escolher um shampoo de pH neutro e com uma fórmula suave.

Além de sabonetes, também é possível obter um condicionador que ajudará a ter uma barba perfeita toda vez que tomar banho. Aplicar algumas gotas deste produto é ideal para suavizar o cabelo e eliminar a possível caspa ou partículas esbranquiçadas que possam aparecer toda vez que você coçar a barba.

Como cuidar da barba. Foto: WWE

Opte por óleos naturais

Outros produtos no cuidado das barbas são os óleos naturais especificamente projetados para dar brilho aos pelos faciais, acalmar a coceira, hidratar a pele do rosto e amaciar as barbas mais duras. Não hesite em aplicar um pouco deste produto na sua barba após lavá-la e verá como melhora instantaneamente sua aparência.

Pentear com frequência

Para parecer uma barba perfeita e atraente, ela deve sempre estar penteada. Embora você possa pensar o contrário, pentear sua barba diariamente e com a ferramenta adequada será fundamental para mantê-la sempre impecável. É melhor pentear após uma boa limpeza e aplicar uma loção hidratante ou óleo natural, e fazê-lo com um pente adequado à densidade da sua barba.

Por exemplo, se a sua barba é curta e os cabelos são macios, será suficiente usar um pente pequeno que não tenha muita distância entre os dentes. Por outro lado, se a sua barba é densa e longa, você precisará de um pente maior com uma distância considerável entre os dentes.

Alguns homens têm mais folículos capilares, por isso podem ter barbas mais grossas e densas do que outros Foto: referencial

Manter o corte ideal

Manter a forma e o comprimento adequado também é fundamental para impressionar com uma barba perfeita. O ideal é que você tenha um barbeador elétrico para conseguir isso ou que visite um barbeiro profissional pelo menos a cada três ou quatro semanas, para que ele te ajude a mantê-la em perfeitas condições e com o comprimento desejado.