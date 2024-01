As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda, 8 de janeiro.

Sagitário

O Três de Espadas

Os próximos dias exigirão de você muita paciência para conseguir suportar algumas situações de conflito no trabalho. Você vai superar isso, mas acima de tudo deve ser tolerante porque choverão críticas. O que se recomenda é que você diminua um pouco o tom do seu caráter porque no final do caminho quem é afetado é você e os outros ficam bem. A carta avisa que não é um bom momento para conversar sobre divergências com seu parceiro, vocês dois estão muito confusos e o melhor é esperar a calma resolver.

Capricórnio

O Seis de Copas

É uma semana de muito trabalho, onde você deve buscar cooperação para realizar o trabalho. Tudo depende da sua liderança e das estratégias que você aplica para mobilizar dinheiro. Hora de iniciar alguns estudos, para seu aprimoramento profissional. Não fique preso a uma coisa. Procure se atualizar para que ninguém chegue até você com histórias pelo caminho. Você também está numa fase em que já quer formalizar o relacionamento, quer constituir família. A convivência já fez com que entendessem que querem ficar juntos, agora vem a coisa formal. Ouse.

Aquário

A lua

Você está iniciando uma semana muito complicada, então deve estar muito alerta a nível profissional porque as coisas estão escondidas, há uma traição de que antes que algo pior aconteça você deve enfrentar com determinação. Elimine a situação pela raiz porque você é forte o suficiente para não permitir que isso o impeça em seus projetos. Sua intuição é uma arma poderosa que você deve utilizar para saber quais são as intenções daquela pessoa com você e definir se há ou não seriedade no relacionamento.

Peixes

O Nove de Espadas

Você está sobrecarregado pelas dívidas que adquiriu recentemente. Fique calmo porque os negócios demoram para começar. Você tem que fazer mais a sua parte esta semana e verá como o panorama muda. Mantenha o ânimo e a atitude positiva para que tudo corra bem e em harmonia. Quando algo não funciona, perde-se o respeito e a confiança, o melhor é separar-se nas melhores condições. Será uma decisão difícil, mas necessária. O tempo o ajudará a esquecer e então você terá uma nova experiência que será a definitiva para estabilizar sua vida.

Com informações do site Nueva Mujer