As mensagens do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda, 8 de janeiro.

Leão

Torre

A carta lhe diz que é uma semana de mudanças muito abruptas e que você deve estar preparado para tomar decisões que podem gerar raiva e ressentimento, mas que são necessárias para avançar com sucesso. Sem isso, as empresas podem sofrer um golpe. Leve as coisas com muito cuidado porque o estresse pode afetar sua saúde. Se você não consegue mais encontrar uma maneira de fazer seu parceiro entender que você não está disposto a fazer mais sacrifícios, então é hora de pensar na separação. Será o melhor para nós dois.

Virgem

O Oito de Ouros

Esta semana você está no caminho certo para atingir os objetivos que lhe permitem crescer profissionalmente porque está empenhado em melhorar ainda mais sua economia. Não baixe a guarda para poder colher esses frutos logo. Estão chegando novas propostas de trabalho que você deve analisar para evitar tomar uma decisão da qual possa se arrepender. A estabilidade econômica de ambos os mantém em equilíbrio e até pensando em investir em imóveis para aumentar a família. Vá em frente, você está em uma boa fase sentimental.

Libra

O Seis de Espadas

Você precisa mudar sua vida profissional o mais rápido possível, pois onde você está sente que não é valorizado. As propostas chegarão até você, avalie-as e tome a decisão. Quando você estiver nesse processo, não pense com o coração, dê a si mesmo a oportunidade de vivenciar algo melhor. Reflita que a monotonia e a rotina afetam um relacionamento. Procure dar brilho e alegria ao seu parceiro de vez em quando e invente momentos de intimidade que o ajudem a seguir em frente.

Escorpião

O mundo

É uma semana muito produtiva e cheia de bons presságios a nível profissional. Se você tiver uma visão clara dos objetivos traçados, alcançará grandes feitos e a economia melhorará, alcançando o equilíbrio pelo qual você trabalha muito. Você pode ter alguns contratempos devido a detalhes que foram esquecidos, mas isso será resolvido rapidamente. Esta é uma carta que fala sobre o amor estável, incondicional, aquele que está pronto para se consolidar definitivamente, para que você esteja no caminho certo.

