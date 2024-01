As mensagens do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta segunda, 8 de janeiro.

Áries

A Página de Copas

Uma semana de muita prosperidade e sucesso que você deve saber administrar muito bem para não ser descrito como egomaníaco. Mantenha a sua postura firme e decidida nos negócios para que continuem a dar frutos como até agora. Controle as despesas porque dezembro acabou e a família precisa do seu apoio para sair de um problema. O relacionamento de vocês passou por um momento difícil, mas tudo está começando a melhorar, então aproveite para reacender a paixão. Não é um evento de amor neste novo ano.

Touro

O Cinco de Paus

Evite discussões sobre dinheiro esta semana, pois você não chegará a nenhum acordo. Pelo contrário, você vai causar um furacão de problemas que não conseguirá impedir mais tarde. A vida manda você ter cautela, mas também deixar fluir para que tudo saia como você espera. A carta também diz que você deve acertar as coisas com seu parceiro, não vale a pena ficar chateado e perder tempo por causa do ciúme. Aproveitem para estar juntos e se amarem com loucura e paixão.

Gêmeos

O Seis de Paus

Você tem boas ideias e estratégias para começar a trabalhar. Novos projetos estão por vir, mas você precisa conversar com aquela pessoa que você considera que pode ser seu parceiro de negócios. Prudência e inteligência em cada movimento para que tudo corra bem e você tenha boas perspectivas futuras. Muito atento ao que você assina ou ao que lhe propõem. Não seja descuidado. A carta lhe diz que confiança é o que deve existir em seu relacionamento neste momento para superar todos os obstáculos que surgiram em seu caminho.

Câncer

O Ás de Copas

Você se sente confortável onde está, mas há propostas que o fazem pensar que tem melhores perspectivas profissionais em outro lugar. É uma semana decisiva para você definir o que deseja para o seu futuro. Existe a possibilidade de uma viagem que lhe permitirá desligar-se e refletir sobre tudo o que tem de fazer para se organizar. Serão também alguns dias cheios de emoção e ternura, pois você está iniciando um relacionamento com alguém que deseja algo muito sério com você.

