A tranquilidade será predominante para cinco signos chineses na segunda semana de janeiro.

Tigre

Nascido nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

O seu parceiro alcançará algo muito importante para ele, que o marcará enormemente e o encherá de felicidade suprema, por isso não hesite em participar ativamente nesta celebração. Será uma forma de fortalecer ainda mais o relacionamento que mantêm. Vocês dois estão trabalhando todos os dias para crescerem juntos e alcançar esse objetivo também é seu.

Coelho

Nascido nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Críticas pelo seu desempenho em determinada atividade que é muito importante para você. Não os tome como algo ruim, mas como uma oportunidade para corrigir certos detalhes que você não consegue ver. Agradeça a essa pessoa por dedicar seu tempo e não apenas falar sobre os resultados que você obteve, mas por mostrar alguns aspectos que você não conseguiu perceber. Aceite com humildade e dedique-se a construir com base nessas boas críticas.

Cobra

Nascido nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Não dê sua opinião nem se envolva nas discussões de outras pessoas. Mesmo que isso lhe cause algum desamparo, deixe que sejam eles quem resolvam seus problemas, pois se você tentar ajudá-los ou fazer um comentário, simplesmente, o único que perderá será você. Aproveite a sua tranquilidade e para isso você também tem que estabelecer um limite pedindo que não comentem sobre o assunto, pois para você isso é um caso encerrado.

Cabra

Nascido nos anos de 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

A perseverança e a disciplina com que tem agido nos últimos tempos lhe trarão boas recompensas, pois agora você terá tempo integralmente para você e para as pessoas que ama, pois é bem possível que lhe dêem algumas férias ou folgas nas quais você pode aproveitar ao máximo, relaxar e construir muitas lembranças inesquecíveis. Além disso, você poderá conhecer pessoas interessantes que lhe darão a oportunidade de melhorar no trabalho.

Galo

Nascido nos anos de 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Você alcançará muita calma depois de resolver um problema familiar que roubou seu sono e sua paz de espírito por algumas semanas. A chave para isso será ter coragem de enfrentar quem quer intimidar você. Todo o cosmos irá apoiá-lo, para que surjam confiança e força para colocar essa pessoa em seu lugar, que não incomodará mais sua vida porque aprenderá uma grande lição.

