10 perfumes dos anos 90 que ainda estão em alta e são os favoritos das mulheres de alta classe

Estes são os perfumes femininos mais vendidos nos anos 90 e que eram ‘best sellers’ naquela época e continuam sendo tendência atualmente.

Existem perfumes que não são doces, perfumes elegantes que cheiram bem sem serem pesados e até perfumes que elevam o humor com aromas que trazem energia positiva e boas sensações.

CK One Calvin Klein

Esta fragrância de 1994 é unissex e se caracteriza pelo seu aroma cítrico e leve. Tem notas de abacaxi, mamão, tangerina, limão e bergamota. É pura e refrescante, natural e descontraída.

Classique Jean Paul Gaultier

O icônico frasco em forma de torso com seu espartilho é a peça mais emblemática do guarda-roupa de Jean Paul Gaultier e esta fragrância é caracterizada pela suavidade da flor de laranjeira combinada com a potência afrodisíaca do gengibre e notas de baunilha. Foi lançado em 1993 e continua sendo um best-seller.

Trésor Lancôme

É um verdadeiro ícone, é um dos perfumes mais conhecidos e vendidos mundialmente. Destaca-se pelas suas notas orientais, frutadas, sedosas e ambaradas. É uma fragrância elegante e delicada.

Halloween

Noventista tardio mas dos mais queridos. Halloween é um daqueles perfumes irresistíveis e indispensáveis para muitas mulheres. Foi lançado em 1997 e pertence à família olfativa âmbar floral, com notas de violeta, folha de bananeira, magnólia, lírio-do-vale, tuberosa, pimenta no coração, baunilha, incenso, sândalo e mirra.

Fantasia Britney Spears

Um "must" para amantes de perfumes doces e uma das fragrâncias que marcaram a época dos anos 90 e 2000. Tem notas açucaradas que nos lembram algodão doce e uma mistura frutada de kiwi, lichia vermelha, marmelo, jasmim, chocolate branco, almíscar, raiz de lírio e notas amadeiradas, responsáveis por dar sensualidade à essência.

Angel Mugler

É um perfume com um toque doce e frutado, com nuances cremosos de patchouli e baunilha. Foi lançado em 1992 e tornou-se um dos perfumes mais vendidos desde o seu lançamento. Melão, coco e tangerina são as notas de saída desta fragrância, que também é composta por orquídea, almíscar e caramelo.

5ª Avenida Elizabeth Arden

É uma das fragrâncias mais emblemáticas da década de 90. É inspirada no estilo cosmopolita da 5ª Avenida de Nova York e é composta por um amplo bouquet vibrante, com sutis toques cítricos e um fundo muito sensual.

Eternity Calvin Klein

Continuamos com Eternity de Calvin Klein, uma fragrância floral com notas de tangerina, frésia, sálvia, lírio branco, narciso, calêndula, âmbar, patchouli e madeira de sândalo.

Tommy Girl Tommy Hilfiger

É uma fragrância floral com notas de tangerina, madressilva e urze selvagem. Continua sendo um favorito dos anos 90 até hoje, graças ao seu aroma e preço acessível.

Carolina Herrera por Carolina Herrera

Trata-se do primeiro perfume criado por Carolina Herrera. Combina notas de damasco, bergamota, flor de laranjeira, tuberosa, jasmim, almíscar, musgo, âmbar, sândalo, vetiver e cedro. É uma fragrância que você pode usar todos os dias, clássica, tradicional e atemporal, daquelas que nunca saem de moda.