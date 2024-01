10 cores de cabelo que mais rejuvenescem mulheres com mais de 50

Nada é mais eficaz para tirar até 20 anos do seu rosto do que um bom corte de cabelo com uma cor que faça você parecer espetacular.

E é que a cor do cabelo pode fazer maravilhas na hora de conseguir uma imagem mais fresca e atualizada.

Mas é importante levar em consideração que os tons mais claros tendem a suavizar os traços e trazer luz ao rosto, enquanto os tons escuros e sólidos endurecem as características, fazendo com que as rugas e linhas de expressão se destaquem mais.

Isso não significa que, aos 40/50 anos, todas devemos nos tingir de loiro. Trata-se de iluminar a cor dos nossos cabelos com tonalidades intermediárias que acrescentem nuances e proporcionem aquela sensação de calor que rejuvenesce tanto o rosto.

Apresentamos as cores que iluminam o rosto e o rejuvenescem:

Cinza

O cinza é um tipo de loiro que se adapta muito bem a todos os tons de pele. Para que fique rejuvenescedor, é necessário matizá-lo com uma tonalidade mais cremosa e evitar tons acinzentados. O melhor é que é uma coloração ideal para integrar os cabelos grisalhos e com uma manutenção confortável.

Areia

O tom de areia traz uma luz quente para o rosto que ajuda a disfarçar os sinais da idade. É uma cor ideal para cabelos naturalmente claros ou para aqueles castanhos que desejam adicionar nuances luminosas, através de mechas.

Baunilha

A baunilha é um dos tons de loiro da moda e, embora seja um dos mais claros, está dentro da gama dos loiros quentes, sendo ideal para rejuvenescer o rosto. Além disso, é um loiro que combina muito bem tanto com peles claras, como médias e escuras.

Dourado

O dorado é um loiro quente que se encaixa perfeitamente em cabelos loiros escuros e castanhos. Ele traz luz ao rosto e fica muito natural em trabalhos de mechas como este, onde são criados muitos tons diferentes.

Mel

É um tom luminoso por definição que se encaixa muito bem nas colorações da gama bronde (a meio caminho entre loiro e castanho). Funciona muito bem se adicionado através de mechas em uma base média, pois possui um grande poder rejuvenescedor para o rosto.

Caramelo

Um ponto mais escuro, esse loiro é perfeito para iluminar cabelos castanhos e até mesmo morenos. Na verdade, é um tom ideal para trabalhos de hair contouring, nos quais são escolhidos pontos de luz estratégicos ao redor do rosto para realçar os traços das características que mais favorecem. Por isso, muitas mulheres de cabelos castanhos e morenos iluminam suas mechas da frente com esse tipo de loiro.

Canela

Dentro dos acastanhados, o castanho canela é um dos melhores para rejuvenescer o rosto devido à sua tonalidade quente. Fica ótimo também em cabelos mais escuros para clarear o tom e suavizar os traços do rosto. Além disso, permite adicionar dimensão à cor para que não fique monótono e o cabelo ganhe movimento.

Castanho-avelã

O avelã é um dos tons da moda nos trabalhos com mechas, especialmente as balayage. Oferece aos cabelos reflexos da gama do bronze muito favorecedores e que ajudam a rejuvenescer os cabelos mais escuros e sem vida.

Chocolate

Para as madeixas mais escuras, os tons da gama chocolate darão muito jogo. Ficam bem tanto em peles claras como escuras e permitem criar cores com uma infinidade de nuances que rejuvenescem o rosto. Além disso, como ficam tão naturais, proporcionam um acabamento de baixa manutenção, o que permite espaçar as visitas ao cabeleireiro.

Castanho

Os tons de marrom são ideais para refrescar os cabelos mais escuros com um acabamento bem natural. Especialmente se optarmos por mechas, o resultado será um cabelo de várias tonalidades que trará mais luz ao rosto e nos fará parecer mais jovens.