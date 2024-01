Saiba como atrair dinheiro e amor usando seu perfume

Para a maioria das pessoas, o perfume é um dos acessórios mais importantes quando se trata de causar uma boa impressão nos outros. No entanto, para o Feng Shui, o aroma que emitimos tem um significado ainda maior, pois pode até nos ajudar a atrair amor e dinheiro se for aplicado corretamente.

Sabe-se que o Feng Shui considera muito importante toda a energia que nos rodeia para atrair tudo de bom que buscamos e deixar para trás o negativo. E isso não inclui apenas a forma como organizamos nossa casa, mas também os acessórios que usamos no dia a dia, como perfume, pois cada aroma tem um propósito que nos ajudará a afastar o mal e atrair tanto o amor quanto o dinheiro.

Como usar corretamente o perfume?

O perfume é um dos acessórios que não pode faltar tanto para as mulheres como para os homens, pois eles ajudam a conhecer melhor os gostos e personalidades de cada um. No caso do Feng Shui, as fragrâncias vão além disso, pois os aromas que emanamos são essenciais para atrair o amor e o dinheiro se forem colocados corretamente. Aqui contamos os detalhes:

Rosas e cedros

O Feng Shui recomenda colocar um perfume de rosas e cedros, seja juntos ou separados, para ajudar a limpar a energia negativa ao nosso redor e atrair principalmente o amor.

Jasmim e Tangerina

Por outro lado, se você quiser atrair dinheiro usando um perfume, é importante que ele contenha os aromas de jasmim ou tangerina, pois apesar de terem essências opostas, por um lado temos as notas florais do jasmim e, por outro, as cítricas da tangerina, juntas em um perfume podem atrair a paz interior, o que ajuda a gerar energias em sua aura de abundância e fortuna.

Sândalo e bergamota

A maneira correta de atrair amor e dinheiro com seu perfume é usando fragrâncias que tenham esses dois aromas, pois misturam notas amadeiradas e cítricas. O sândalo evoca e atrai a calma espiritual, permitindo que correntes de energia positiva cheguem até você. No Feng Shui, a bergamota está diretamente associada ao dinheiro, à opulência, à prosperidade no amor e à riqueza.