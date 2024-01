Os anjos revelam para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir.

Confira a seguir a mensagem para os signos a seguir:

Áries

Você está lá para unir e acabar com julgamentos. Todos estão lá para colaborar para alcançar a harmonia e a paz de que necessitam para trabalhar em prol da prosperidade. Valorize quem está ao seu lado de maneira verdadeira.

Touro

O que você tanto queria entra em sua vida. Uma bênção que será o amor mais puro que você experimentará. Aproveite, você merece. Apenas se afaste de todo mal.

Gêmeos

Não se sinta no escuro, você tem que buscar forças para seguir em frente e lutar pela sua prosperidade e da sua família. Aluz está ao seu lado para ajudá-lo nesse momento de angústia.

Câncer

Você se sente amargurado, com aquelas energias negativas que não o deixam ver as experiências da vida como aprendizado. Aproveite as boas energias que estes dias maravilhosos trazem e levante o seu ânimo.