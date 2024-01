Corte de cabelo lobo: 15 tipos modernos que são tendência em 2024

O corte de lobo é um corte dos anos 1980, mas muito atualizado com as técnicas e o conhecimento de texturização que conhecemos hoje em dia. Assim, são obtidos muitos efeitos diferentes, dependendo do tipo de cabelo.

O corte é caracterizado pelo seu aspecto descontraído e bagunçado, inspirado na aparência natural de um lobo. Geralmente tem camadas curtas e desiguais na parte superior, que se fundem com camadas mais longas embaixo, criando textura e movimento no cabelo.

Corte lobo longo

Neste tipo de estilo longo, a textura se concentra na parte superior da cabeça para dar volume, embora as pontas do cabelo também sejam quebradas para obter um acabamento descontraído.

Corte lobo com franja lateral

Para dar um aspecto mais rebelde a esse corte, pode-se polir mais os lados, marcando as costeletas, o que dá um ar mais andrógino ao visual.

Corte lobo encaracolado curto

Este tipo de corte, onde a textura é a protagonista, é perfeito para cabelos cacheados, pois permite realçar o acabamento natural dos cachos e dar uma forma muito favorecedora, com volume na parte de cima.

Corte lobo com franja longa

Para rostos alongados, é recomendável combinar o corte lobo com cabelos longos que visualmente encurtem o formato oval do rosto. Melhor ainda se for um pouco repicado ou desfiado para adicionar textura também.

Corte lobo ondulado

É um estilo ideal também para cabelos ondulados, pois oferece muitas opções de acabamento e permite uma manutenção muito confortável no dia a dia. Neste caso, com uma franja baby bang muito ousada.

Corte lobo cut versão suave

Se você está procurando algo mais discreto, você pode pedir no salão de cabeleireiro uma versão suave do corte lobo, com camadas mais sutis e um acabamento texturizado menos marcado.

Corte lobo bicolor

Você se atreve a dar um toque urbano ao seu corte de lobo? Então combine-o com uma coloração bicolor de tendência como em vermelho e preto.

Corte lobo com franja desfiada

É a franja da moda e combina muito bem com esse tipo de corte de cabelo com muita textura. Consiste em desbastar a franja das raízes às pontas para obter um acabamento translúcido e com mais textura.

Corte lobo ondulado com franja lisa

Se tiver cabelo ondulado, pode dar ao corte lobo um acabamento mais dos anos 1990, brincando com a textura natural e alisada na franja.

Corte lobo cut com camadas desconectadas

Para aquelas que realmente buscam se destacar, essas camadas desconectadas entre si darão um ar mais ousado ao corte. Consiste em marcar mais a separação entre as camadas para criar um estilo mais moderno e descontraído.

Corte lobo encaracolado médio

A versão midi do corte lobo é ideal para dar leveza aos cabelos cacheados e realçar seu volume natural, desbastando as laterais para que a textura não seja achatada.

Corte lobo curto com franja reta

Em rostos triangulares, ovais e alongados, o corte lobo pode ser combinado com uma franja reta marcada, que fica mais favorecedora se estiver logo abaixo da sobrancelha. Neste caso, trata-se de um corte lobo curto.

Corte lobo com franja cortina

A franja cortina é uma das mais versáteis, pois permite que o corte se encaixe em todos os tipos de rostos. Além disso, o penteado com as pontas para fora bem marcadas combina muito bem com a textura do lobo cut.

Corte lobo retrô

Se desejar, pode jogar com um acabamento mais clássico penteando as pontas para dentro com escova redonda ou prancha em algumas mechas. Isso dará um ar retrô ao visual.

Corte lobo com franja bardot

Esta versão da franja cortina se abre ligeiramente no meio da testa, conseguindo combinar o acabamento de uma franja clássica com o toque estilizado que permite uma franja aberta. Além disso, por estar desfiada, combina muito bem com a textura do corte lobo.