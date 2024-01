Cores que você deve vestir se quiser atrair amor em 2024, segundo o Feng Shui

Se entre os seus planos para 2024 está se apaixonar, então essas são as cores que você deve vestir se quiser atrair o amor, de acordo com o Feng Shui.

Sim, essa filosofia chinesa busca a harmonia de nós no espaço em que nos desenvolvemos através de truques relacionados com a orientação das coisas, decorações, rituais e até mesmo a cromoterapia, que permitem o fluxo de uma energia mais positiva.

Cores que você deve vestir se quiser atrair o amor

Vermelho

Todos nós conhecemos como a cor da paixão, do amor e da sensualidade, algo que não escapa ao que o Feng Shui diz a respeito. De acordo com a ‘Glamour’, ele avivará a paixão sexual, estimulando a intimidade e a atração. Na verdade, isso pode transcender sua vestimenta e passar para o seu quarto com roupas de cama, cortinas, travesseiros ou elementos decorativos.

Rosa

Essa tonalidade está associada ao romantismo, à ternura e à compaixão. Todas nós nos sentimos mais femininas e até mais jovens, por isso certamente chamará a atenção. De acordo com a mesma fonte, representa a energia yin e é ideal para cultivar a harmonia nos relacionamentos. Pode usar tons suaves de rosa se procura um relacionamento duradouro ou fúcsia se procura algo mais intenso.

Branco

Grita pureza, sinceridade e clareza, "o branco atrai energia equilibrada e sugere que pode impulsionar a paz e a estabilidade nos relacionamentos", afirmam. Por isso, é conveniente montar looks monocromáticos com esse tom para ser percebida como uma mulher poderosa e segura de si mesma que vale a pena conquistar.

Laranja

Por último, o laranja deve estar entre as cores que você deve vestir se quiser atrair o amor de acordo com o Feng Shui, porque representa a paixão criativa e a comunicação nos relacionamentos. É associado à “energia yang, ou seja, mantém o equilíbrio e promove a conexão e a diversão em casal”.