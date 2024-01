Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 7 a 13 de janeiro de 2024

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Cuidado com suas palavras, não julgue quem tomou decisões para resolver algo que lhe correspondia. Dos erros também aprende. Você deve admitir que foi descuidado.

Touro

Seu coração precisa curar essa ferida e para isso você deve sacudir o passado e os ressentimentos de sua vida. Não deixe isso paralisar você.

Gêmeos

Você se sente oprimido por tudo o que está acontecendo ao seu redor. Reflita, procure sua paz emocional para resolver a partir do amor.

Câncer

Uma alegria entra em sua vida, é a recompensa de tanto esforço para levar uma vida de amor e fraternidade.

Leão

Há momentos em que você não entende que a pessoa ao seu lado precisa de sua atenção. Permita que sua luz guie para que suas mãos possam ajudar.

Virgem

Há muitas coisas que você deve aprender sobre generosidade e humildade, pois assim verá mudanças importantes em si mesmo; terá abundância e fortuna

Libra

Você conseguiu avançar em momentos mais difíceis, isso não pode te derrotar, então você tem que se levantar e seguir em frente porque sua força te fará alcançar o sucesso e a prosperidade.

Escorpião

A prosperidade chega às suas mãos e com ela a solução para um problema que preocupava você e os seus. Receba as bênçãos com amor e agradeça.

Sagitário

Você precisa estar em paz consigo mesmo para poder encontrar soluções para os problemas. Procure em seu coração as respostas para muitas de suas perguntas e se esforce para encontrar o lado positivo da vida.

Capricórnio

Você se sente preso e com sentimentos de culpa pelos erros que cometeu. Não, você deve ficar calmo, você fez tudo ao seu alcance. Sinta-se seguro e forte.

Aquário

É preciso deixar o medo das mudanças, elas são necessárias para corrigir os erros e avançar no caminho do bem e do sucesso.

Peixes

Não sinta que tudo está perdido, você tem determinação e firmeza para resolver todos os problemas que surgirem pelo caminho. Acredite no potencial de curar pelo amor e a generosidade.