Como usar o Millennial Pink? O tom aprovado por Carolina Herrera que já está em alta tendência

As tendências mudam com o início de cada ano, mas em 2024 uma tonalidade que tem predominado há muito tempo estará muito forte: o Millennial Pink.

Alguns dizem que sua popularidade começou a decolar com o lançamento do filme de Wes Anderson de 2014, “O Grande Hotel Budapeste”, no entanto, tem sido muito popular desde antes devido ao fato de ser agradável aos olhos e altamente comercializável. Estilistas como Valentino, Juan Vidal, Alexander McQueen, Burberry e Carolina Herrera, entre outros, têm sido alguns dos principais impulsionadores da tendência do Millennial Pink.

O Pantone refletiu astutamente o espírito deste tom em 2016, quando escolheu tons pálidos e empoeirados de rosa e azul (Rose Quartz e Serenity) como a cor do ano.

Isso fez com que ela invadisse a cena da Vogue, New York Magazine, Balenciaga, Glossier, Girlboss e Le Creuset. Até mesmo a Gucci abriu uma loja que adota a cor rosa milenar e, é claro, Carolina Herrera passou a implementá-la nas campanhas de suas bolsas e fragrâncias.

Como conseguir uma combinação vencedora com o Millennial Pink

O rosa muitas vezes pode ser visto como infantil, mas sem dúvida se tornou um símbolo da geração dos Millennials, que aprecia tudo o que é unissex. Usado com ousadia não apenas por mulheres, mas também por homens, o Millennial Pink se tornou uma obsessão. Já se perguntou como incorporá-lo ao seu guarda-roupa e visual do dia a dia? Aqui te dizemos tudo.

Se você não tem certeza sobre o look total rosa, escolha os acessórios. Uma bolsa de mão em tom rosa pastel ou um par de óculos de sol rosa retro ficarão ótimos combinados com conjuntos minimalistas e simples.

Em relação às roupas, escolha rosa, menos óbvio, como um moletom com capuz oversized. Uma camisa rosa assimétrica irá ajudar a quebrar o código de vestimenta monótono do escritório, enquanto uma peça de malha rosa grossa é uma opção perfeita para a primavera quando combinada com jeans e tênis. Brinque com diferentes elementos de vestuário que complementem o seu estilo diário.

Em geral, o Millennial Pink combina perfeitamente com tons clássicos como o preto ou o branco, assim como com diferentes tons pastel: verde, azul-celeste ou bege.

Para uma aparência mais profissional e elegante, use diferentes variações da cor rosa millennial da cabeça aos pés. Uma blusa em um tom rosa nude suave (blazer opcional) com calças skinny cor blush e sapatos nude alongam seu corpo para alcançar o look monocromático perfeito. Complemente com uma bolsa de mão preta para criar um bonito contraste entre as cores escuras e claras do conjunto.