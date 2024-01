As mensagens do tarot que chegam para todos os signos do zodíaco neste primeiro domingo do ano, 7 de janeiro.

Áries

Você recebe o convite para sair para jantar com um novo amor, lembre-se que você está na melhor fase de se apaixonar, então não hesite. Quando for ao seu encontro, vista-se com cores vivas e use muito perfume para que o amor permaneça em sua vida. Lembre-se que Áries acelera em todos os sentidos, o que faz com que cometa erros e tome atitudes precipitadas, por isso recomendo que você esteja sempre em paz na hora de definir uma solução para seus problemas. Faça uma caminhada, isso ajudará sua mente a relaxar e a eliminar todas as coisas negativas.

Touro

Final de semana de muito trabalho e assuntos pessoais, lembre-se que Touro é o signo que sempre resolve os problemas familiares e é o pilar da sua casa; Porém, tente não carregar situações negativas em sua vida. Seu signo precisa estar sempre ativo e, mais ainda, naquilo que gosta de fazer, como praticar esportes. Tente ir para o campo nos finais de semana. Touro é muito apaixonado e sexual, mas com um temperamento inseguro e ciumento, por isso precisa sempre de um parceiro, e os ideais para você são Capricórnio, Aquário e Virgem.

Gêmeos

Você pensa muito em mudar de emprego, lembre-se que geminianos não gostam que recebam ordens ou que lhe digam o que fazer, então não pense mais nisso e comece seu próprio negócio, considere que vender roupas está indo muito bem para você. comida. Se lembra muito de um amor que está lá fora ou que não está mais com você, procure aquele que vai corresponder, porque estes são momentos para se apaixonar novamente. Lembre-se que o negativo do seu signo é a mentira e a manipulação, por isso quase sempre você tem problemas com seus parceiros, então tente mudar esse jeito de ser na sua vida e seja feliz. Você ganha um presente que não esperava.

Câncer

Fim de semana de muita alegria e boas notícias ao seu redor, lembre-se que este próximo ano será um dos seus melhores anos, então procure não desperdiçar as oportunidades que lhe serão apresentadas no trabalho. Uma proposta de negócio chega até você, aceite-a e ela funcionará melhor para você e impulsionará sua economia. O amor é dado a você sem limites e não precisa comprá-lo, não tenha medo de ficar um pouco sozinho e deixar aquele parceiro que não é para você. Procure sempre ter em mente que o signo de Câncer merece a pessoa ideal em sua vida amorosa. A recomendação é de que seu signo faça uma caminhada pela manhã para que as energias positivas sejam fortes em sua vida e suas faculdades psíquicas se desenvolvam mais nestes dias de início do mês de janeiro.

Leão

Você está convidado para um jantar de aniversário, compareça porque vai se divertir, lembre-se que a vida não é só trabalho e você também precisa aliviar o estresse. Você recebe um dinheiro extra com a venda de um carro ou imóvel, tente investir seu dinheiro. No amor você conhecerá pessoas muito compatíveis com o seu signo, o que elevará sua autoestima.

Virgem

Lembre-se que Virgem tem o pavio muito curto e isso o faz explodir muito rapidamente, então pense duas vezes no que vai dizer ou fazer. Você fará mudanças na forma de se vestir e decidirá continuar com a dieta para se renovar neste novo ano. No amor você continuará solteiro, apenas conhecendo pessoas, mas sem compromisso. Procure cuidar melhor do seu dinheiro e não gastá-lo por nervosismo ou falta de carinho. Você deve empregar-se em um negócio.

Libra

As estrelas te favorecem, é hora de se reinventar no amor. Seu signo precisa viver um relacionamento para se sentir realizado e este ano é o momento de encontrar a estabilidade emocional que procura. Seus signos mais compatíveis são Áries, Gêmeos e Aquário. Você paga suas dívidas de cartão de crédito para não ter problemas no futuro, basta lembrar que as dívidas são um fardo que pode lhe trazer problemas. Não conte a todos as suas preocupações, há pessoas que ficam felizes porque as coisas estão indo mal para você, é melhor ser discreto. Você é uma pessoa muito carismática e isso significa que sempre é convidado para muitos encontros, aproveite essa oportunidade para conhecer pessoas e fazer novos amigos.

Escorpião

Final de semana ideal para ser positivo e com toda energia para seguir em frente, seu signo sempre se esforça para ser o melhor em tudo, aproveite para fazer um curso e se especializar na carreira.Se você acabou de conhecer alguém, não se apaixone imediatamente, a confiança se conquista com o tempo, então vá com calma em seus relacionamentos. É um bom momento para arrumar sua casa e comprar móveis novos, e lembre-se de consertar todos os vazamentos de água que tiver para que a sorte da sua casa não desapareça. Neste fim de semana você poderá ter problemas digestivos, principalmente se tiver estômago sensível.

Sargitário

Um amor do passado insiste em te ver, se for do signo de Áries ou Leão, procure conversar com ele, lembre-se que todos cometemos erros. Os astros te testam, é hora de estar concentrado e focado em suas tarefas escolares e de trabalho, lembre-se que seu signo não tem tempo e está sempre carregado com tudo que deveria ter sido feito antes, então acalme-se e aprenda a entregar no prazo. Concentre-se em comprar o que precisa e não por impulso, as dívidas são um fardo que pode lhe trazer muitos problemas. Desfrute da companhia dos seus entes queridos e aproveite este momento para estreitar os laços familiares.

Capricórnio

Lembre-se que você tem que aprender a economizar e ser mais organizado. Você vê a possibilidade de abrir um negócio ou de ter um emprego extra porque não gosta de dizer não ao dinheiro para crescer pessoalmente. Lembre-se que você não deve confiar tanto nas pessoas porque as traições o cercam muito, então tente deixar as coisas claras. Um ex-companheiro irá te procurar para lhe pedir um favor, não dê ouvidos a ele e mantenha-se firme em suas decisões. Será um fim de semana de comemoração com a família e amigos.

Aquário

Domingo é um bom dia para estar com a família, curtir a companhia dos entes queridos e aproveitar esse momento para estreitar os laços familiares. Uma amiga procura você para pedir conselhos sobre o divórcio, seu signo é o psicólogo do Zodíaco e sempre dá a melhor recomendação. Você sentirá falta do que não tem mais, seu caráter lhe causa muitos problemas sentimentais dos quais você se arrependerá mais tarde. Aprenda a controlar seus impulsos e tente ter um relacionamento o mais estável possível.

Peixes

Não confie tanto nas pessoas que acabou de conhecer. As estrelas favorecem você neste fim de semana, é hora de crescer financeiramente e pessoalmente. Lembre-se que o seu signo é uma pessoa muito boa e não sabe como cortar relacionamentos tóxicos, então comece a deixá-los de lado e siga em frente na sua vida profissional. Se você tiver um companheiro, permanecerá muito estável, apenas tente deixar as infidelidades de lado e amadurecer em sua vida. Sábado é um bom dia para sair e festejar com os amigos.

Com informações do site Nueva Mujer