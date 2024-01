Simples ato de coçar o olho fez mulher desenvolver ceratocone e perder 70% da visão

Você tem o costume de coçar muito os olhos? Tome cuidado, pois esse ato, que parece muitas vezes simples, pode trazer graves consequências para a saúde.

Aos 17 anos, Ana Laura Guimarães recebeu o diagnóstico de ceratocone. Porém, como não havia histórico familiar com a doença, os médicos informaram que a condição foi desenvolvida, entre outros fatores, pelo ato de coçar o olho com frequência.

Hoje com 23 anos, a enfermeira intensivista começou a apresentar problemas oculares aos 12. Entre os sintomas estavam dor de cabeça, dificuldade para enxergar e coceira nos olhos. Após visitar um oftalmologista, foi solicitado apenas que a jovem utilizasse óculos.

“O que me fez desconfiar de que algo estava errado era que eu sentava na primeira carteira na escola e não conseguia enxergar o que a professora escrevia. Retornei ao oftalmologista em um período mais curto do que o normal e foi quando ele desconfiou do ceratocone”, comenta Ana Laura em entrevista a Revista Marie Claire.

O que é ceratocone?

De acordo com a revista, ceratocone é uma doença genética rara, de caráter hereditário e que evolui lentamente. Segundo o Ministério da Saúde a condição afeta, anualmente, cerca de 150 mil brasileiros.

LEIA TAMBÉM: Isso é o que acontece com o seu corpo se você passar um mês sem comer carne

“No ceratocone, a córnea, parte frontal transparente do olho, assume uma forma cônica irregular em vez de sua forma normal arredondada. É como se a córnea se projetasse para fora”, explica o oftalmologista Marcelo Brito à reportagem.

Coçar o olho causa a doença?

“Coçar os olhos pode, de fato, contribuir para o desenvolvimento do ceratocone. A pressão repetida sobre a córnea pode enfraquecer sua estrutura, levando a essa condição”, detalha o oftalmologista.

Tratamento

De acordo com o oftalmologista o tratamento pode variar entre entre óculos, lentes especiais ou procedimentos cirúrgicos, como no caso da enfermeira.

“Ela serve para estabilizar a evolução do ceratocone. Ao passar pela cirurgia com 17 anos, um dos olhos parou de progredir e ficou estável. Só que o outro não”, conta.

Antes de realizar a segunda cirurgia, os médicos tentaram um tratamento com lentes rígidas, mas Ana não se adaptou a elas.

Mesmo com as cirurgias deixando a evolução do ceratocone estável temporariamente, a jovem perdeu 70% da visão durante o processo.

“Como não consegui me adaptar às lentes rígidas, comecei a usar a escleral, que fica só na parte branca do olho, na esclera. Ela é muito confortável, o que fez eu me adaptar e conseguir usar”.

Custo alto

Mesmo com a cirurgia, Ana ainda precisa utilizar lentes, que custam cerca de R$ 5.000. Após esperar dois anos em uma fila de espera SUS, ela conseguiu a lente.

“Só que como faz dois anos e meio que estou com ela e meu ceratocone progrediu, ela já não está me servindo muito bem, como antes”. Agora ela precisa ficar novamente na fila de espera para conseguir outro par de lentes. Caso não consiga, ela precisará comprar as lentes.

LEIA MAIS:

⋅ Idosa passa mal após comer panetone mofado: “Me desesperei”

⋅ Calorão: saiba como minimizar os efeitos das altas temperaturas e manter a saúde em dia

⋅ Fuja do estresse: psicóloga indica cinco maneiras de desintoxicar a mente para entrar bem em 2024