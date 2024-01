Os 5 perfumes mais caros do mundo

Entre aqueles que gostam de economizar, escolher um perfume importado está totalmente fora do orçamento, Porém, para amantes da perfumaria, não há problema nenhum em adquirir um perfume de de elite e com um preço mais salgado de vez em quando.

Mas e você, Qual o valor máximo pagaria em um perfume? As fragrâncias a seguir são as verdadeiras joias da perfumaria, com valores tão exorbitantes que podem passar de 1 milhão de dólares. Confira!

Parfum VI by Gianni Vive Sulman

Começando ‘baixo’ temos Parfum VI by Gianni Vive Sulman, que de acordo com o site ‘Maiores e Melhores’, era a fragrância favorita de Michael Jackson. Lançado em 1998, este perfume custa 89 mil dólares (R$ 433 mil na cotação atual). Seu alto valor está relacionado a embalagem, feita de ouro, diamantes e rubis.

Clive Christian’s Imperial Majesty

Outro perfume que tem como destaque a embalagem, Clive Christian’s Imperial Majesty é considerado o perfume mais caro comercializado do mundo, no valor de 215 mil dólares, ou mais de R$ 1 milhão. Seu frasco é feito pela Baccarat, uma das empresas de cristais mais antigas do mundo. Além disso, a marca é a única no mundo que possui os direitos de colocar o símbolo da coroa real britânica em na embalagem.

Bvlgari Opera Prima

Já conhecida no ramo da perfumaria, a Bvlgari lançou Opera Prima em 2014, comemorando seus 130 anos de existência. O perfume de 235 mil dólares (R$ 1,1 milhão) apresenta um frasco com 250 quilates de citrino, 4.45 quilates de ametista e 25 quilates de diamante.

DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle

Mesmo valorizado em 1 milhão de dólares (mais de R$ 4,8 milhões) este não é o perfume mais caro da lista. Porém, DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle é do Brasil!... Ao menos parte dele, que possui 2.700 diamantes e 183 safiras e uma pedra de turmalina turquesa de 1.6 quilates da Paraíba.

Shumukh

Mesmo com um nome curto, Shumukh em árabe significa “merecer o mais alto”. Com uma única unidade de 3 litros existente no mundo todo, o perfume vale 1,3 milhões de dólares, (mais de R$ 6 milhões) mais uma vez devido a embalagem, feita em 3.500 diamantes, pérolas, 2.5 kg de ouro 18 quilates e 5.9 kg de prata pura. Além do valor, o perfume possui dois recordes no Guinness World Records: o de maior número de diamantes em um frasco de perfume, além de ser o maior produto (em altura) de spray do mundo.

