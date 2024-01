O que significa quando homem brinca com seus dedos: esse gesto esconde dica

Brincar com os dedos é um gesto que esconde mensagem especial (Unsplash)

Dar as mãos não apenas é uma forma de criar intimidade em um casal, mas também é um gesto que revela muito sobre como seu parceiro vê o relacionamento e o que ele sente por você.

Nem todos os homens seguram a mão da mesma maneira. Alguns gostam de entrelaçar os dedos, outros preferem segurá-la com as duas palmas e muitos outros brincam com os dedos da sua garota.

O último grupo é um dos mais incomuns. Por isso, se o seu amado faz isso, é normal que você se pergunte por quê e se isso tem um significado especial. Antecipadamente, a resposta é sim.

Brincar com os dedos de uma pessoa é um gesto que esconde uma mensagem muito especial (Pexels)

O significado de um homem brincar com seus dedos

De acordo com a ‘Glamour’, quando um homem brinca com seus dedos enquanto entrelaçam as mãos, ele está dizendo: “quero te proteger e cuidar”. É um gesto com o qual ele busca mostrar segurança.

Assim como também de te fazer sentir confortável com o nível de cumplicidade que sustentam neste ponto do relacionamento. Agora, se ele apenas pega um dos seus dedos e brinca com ele, tem outro significado.

De acordo com a revista, se ele fizer isso ou tentar acariciar ou segurar com força, significa que ele é um cara com muita energia, mas valoriza sua autonomia e não quer que você se sinta sufocada por ele.

Brincar com os dedos de uma pessoa é um gesto que esconde uma mensagem muito especial (Pexels)

Claro, para entender melhor a mensagem por trás de cada sinal, é necessário avaliar o resto da linguagem corporal e também o contexto em que essa demonstração carinhosa de afeto ocorre.

É claro que, diante de qualquer dúvida sobre a forma como seu parceiro segura sua mão, a primeira opção sempre deve ser conversar com ele. Talvez, a resposta dele seja muito mais especial.