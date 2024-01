Mais separações? O que o futuro reserva para essas celebridades em 2024, de acordo com os astrólogos

O 2024 trará movimento para muitos, incluindo os famosos, que, de acordo com os astrólogos, trarão sucesso, amores inesperados e problemas de saúde.

Se algo ficou claro é que 2023 foi marcado pelas separações de nossas celebridades favoritas, porém prevê-se que os próximos meses serão de segundas chances e novos romances, apontam o ‘Pulzo’.

O que os astrólogos preveem

Karol G

Vimos La Bichota melhor do que nunca com seus sucessos musicais e seu romance com Feid. No entanto, essa aquariana poderá enfrentar problemas nos relacionamentos amorosos devido à instabilidade, talvez relacionada à sua agenda tão cheia. Seu contato com o público continuará sendo fabuloso, mas se ela não mantiver o equilíbrio com o autocuidado, poderá sofrer as consequências.

Sofía Vergara

Sofía Vergara A atriz não teve uma temporada fácil desde seu divórcio (Instagram)

Nativa do signo de Câncer, em 2024 ela testará sua paciência, pois alguns processos do passado em termos legais podem ser revividos ou dar passos para trás, afirma a fonte. A boa notícia é que, no âmbito profissional, ela poderá se reinventar, inovar e fazer coisas inéditas, então haverá muita diversão.

Shakira

Shakira e seus filhos Milan e Sasha Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Nossa colombiana favorita voltará a se apaixonar? Tudo indica que sim, mas isso só será revelado aos seus fãs no último trimestre do ano. Ela continuará se mostrando como uma mulher forte e de grande coração, assim como novos destinos se revelam em seu horizonte. O aspecto legal continuará incomodando-a, mas o importante é que ela terá seus filhos ao seu lado para enfrentar todos os problemas.

Kim Kardashian

Kim Kardashian A empresária poderá encontrar um companheiro estável em 2024 (Instagram)

Para aqueles que têm o signo Libra, 2024 é um ano para se comprometer verdadeiramente com os objetivos e propósitos que têm em pausa. Eles avançarão firmemente em todos os seus objetivos, mas se destacará um projeto familiar e um romance de longo prazo.