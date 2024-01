Cortes de cabelo com franja para rosto redondo e com papada: não desista deles

Este 2024 chegou cheio de muitas tendências benéficas para nós, como esses cortes de cabelo com franja para rosto redondo e com papada que nos dão um efeito lifting e estilizam.

Muitas desistiram de usar franja porque elas realçam a redondeza do rosto, mas isso só acontece quando escolhemos modelos incorretos, como, por exemplo, os retos, que fazem com que toda a atenção vá para a parte central do rosto.

Midi com camadas

As mechas médias são práticas e versáteis, mas se você adicionar camadas, terá um cabelo com mais volume e movimento, sem deixar de disfarçar suas bochechas gordinhas. Os cortes long bob são perfeitos para mulheres com rosto redondo, pois as fazem parecer mais alongadas e você também pode optar por uma franja aberta ou diagonal. Dessa forma, você reforçará o alongamento e estará na moda.

Franja aberta e camadas XL

Entre os cortes de cabelo com franja para rosto redondo e com papada, temos este modelo com a frente aberta e a franja na altura média, que tem estado muito na moda desde o final de 2022 com o estilo 'butterfly cut'.

Aos cabelos longos são altamente recomendados devido ao seu efeito de verticalidade que equilibra perfeitamente as feições arredondadas.

Uma maneira de torná-lo mais favorecedor é superliso, com ondas ou em camadas para alongar oticamente o rosto. Claro, as camadas devem começar abaixo do queixo.

Pixie com franja lateral

Por último, um corte de cabelo que rejuvenesce e é perfeito para qualquer idade é o pixie longo, com muitas camadas e volume na área superior. O ideal é experimentar com uma franja lateral ou cortina, ambos irão esconder esses detalhes que você não gosta com estilo.