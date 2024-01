5 coisas que o homem que você gosta publica e são um sinal de alerta: fuja

Muitas vezes deixamos passar despercebido. Mas, na realidade, há coisas que o homem que você gosta publica e são um ‘sinal vermelho’ ou um sinal de alerta que devemos ter em mente.

Isso porque o conteúdo que uma pessoa consome ou compartilha nas redes sociais diz muito sobre sua personalidade, estilo de vida, aspirações e valores, então não subestime-as.

Muitas selfies

Ter muitas fotos de si mesmo pode indicar egocentrismo ou narcisismo, considerado como o amor desproporcional por si mesmo. Embora seja óbvio que uma pessoa publicará muito sobre si mesma em seu perfil, se constantemente ostenta sua aparência física e seu rosto, você deve analisar isso.

Não deixe esses sinais passarem por baixo da mesa (Dreamstime)

Publica muitas coisas todos os dias

“Algo que já foi comprovado por um estudo da Universidade de Miami em 2014, que afirmava que as pessoas emocionalmente instáveis publicavam mais no Facebook do que aquelas que tinham estabilidade emocional. Isso ocorre para regular suas emoções e receber apoio social, buscando assim o bem-estar”, afirma ‘La Vanguardia’.

Indiretas

Talvez ainda não tenha superado o seu ex, apesar de te dizer o contrário. O ressentimento ou a necessidade de recuperar o parceiro perdido pode fazer com que o seu perfil esteja repleto de frases de autoajuda, desamor, músicas de desgosto e mais.

Eles podem dizer muito sobre a personalidade ou as prioridades do garoto de quem você gosta Freepik

Festa e mais festa

A pessoa parece interessada em sair para festas todos os fins de semana e ter uma vida social muito ativa, que publique sobre álcool, boates, encontros com amigos, entre outros similares Isso demonstra muito bem como é a sua personalidade e onde estão suas prioridades.

Publica outras coisas, mas não sobre você

Se o relacionamento já está avançado, ele está aberto a compartilhar sua vida e seus interesses, mas nunca te mostra, mesmo que você já tenha feito isso no seu perfil, pode ser que ele tenha algo a esconder ou queira continuar fingindo que está solteiro.