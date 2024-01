Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 29 e 6

A vitória e as boas notícias no seu caminho. Pare de deixar o estresse tomar conta e confie mais no seu taco para aproveitar também os bons momentos da vida.

Capricórnio – Cartas 23 e 3

Estabilidade e relacionamento sério. As intenções ficam mais claras e os sentimentos são declarados. Chance de casamento e comemoração por algo consolidade em equipe.

Aquário – Cartas 21 e 26

O passado quer retornar para tentar mais uma vez e agora é sério da parte dele. Se for algo feliz, não feche as portas, mas sempre pense mais em você do que nos outros.

Peixes – Cartas 5 e 16

As alegrias chegam por muitos caminhos, especialmente financeiros e relacionado aos projetos de trabalho. Saiba aproveitar os ganhos com responsabilidade, mas também desfrute do que é bom.