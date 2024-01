Quer saber como será o seu amor em 2024? Veja os 5 signos que terão sucesso e os 5 que fracassarão

Signos que não terão sorte no amor neste ano de 2024 Las solteras en el horóscopo no verán cambios, debido a la conjunción solar de Marte. (Freepik)

O amor é um terreno acidentado para milhares ao redor do mundo, então aqui está o que te espera no amor em 2024, de acordo com os signos zodiacais.

Os signos que terão sucesso e os que fracassarão no amor em 2024

Áries

A energia e a intensidade acompanharão o seu 2024 em todas as áreas da sua vida, portanto, o campo romântico não está isento disso. Após as lições do ano passado, você se sentirá mais corajoso e determinado a ir atrás do que deseja, então um futuro favorável é vislumbrado.

Leão

Será um ano em que você se destacará e muitos se sentirão atraídos pela sua criatividade, inteligência, ambição e segurança em si mesma. Será um ano de sucessos onde você não passará despercebida e receberá vários pretendentes.

Sagitário

As aventuras amorosas serão uma parte constante do seu 2024 e não pense que será apenas com uma pessoa. A liberdade amorosa te levará a experimentar diferentes tipos de vínculos para que você possa definir quais são seus desejos e prioridades.

Capricórnio

É um passo positivo comprometer-se e dar passos adiantados em direção ao seu bem-estar, pensando a longo prazo. Sua constância e dedicação serão recompensadas com grandes momentos ao lado da pessoa que você ama.

Aquário

A originalidade e independência serão partes importantes de seu 2024, por isso você será bom em estar em um relacionamento, já que saberá se relacionar de forma saudável, colocando você mesma como prioridade.

Escorpião

Por outro lado, os escorpianos podem falhar no amor em 2024 porque viverão seus relacionamentos com muita intensidade, o que tornará fácil para eles explodirem ou não suportarem abusos. O planeta Marte combativo e o apaixonado Plutão estão vindo com muita força e energia.

Peixe

Os de Peixes estarão muito sensíveis, então preveem-se rupturas e desacordos. Apesar de o magnetismo estar ativado, as emoções à flor da pele podem jogar contra você.

Libra

Os deste signo poderão viver um romance intenso, mas que não durará muito. 2024 é um ano que chega oferecendo mais opções para o amor. Até mesmo haverá casos de algum romance oculto, o surgimento de uma nova paixão no estilo de amantes.

Virgem

Será mais um ano para refletir sobre os erros do que para se apaixonar. Você se tornará mais analítico, fará uma seleção rápida a seu favor, escolhendo entre alguns e será cauteloso em relação a com quem compartilhará romances e emoções no futuro.

Gêmeos

O ano está vindo forte, agitado e surpreendente, exatamente como a sua natureza geminiana precisa para se sentir vital. Por isso, você sentirá que é como uma montanha-russa, sem estabilidade.