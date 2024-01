Perfumes que já não estarão na moda em 2024: você vai parecer antiquada se os usar

Assim como acontece com roupas, tendências de maquiagem ou cortes de cabelo, também existem os perfumes que não estarão mais na moda em 2024 e que você deve evitar.

Mais do que nomes específicos, trata-se de tipos de aromas que são considerados antiquados ou que já não têm tanto impacto nos olfatos alheios, por isso é conveniente se atualizar com as recomendações dos narizes mais experientes.

Perfumes que já não estarão na moda em 2024

Aromas com gêneros marcados

De acordo com a Vogue, este ano é para que as fragrâncias unissex tenham maior destaque, algo que está em sintonia com as revoluções que estão acontecendo no mundo, pois cada vez mais pessoas se descrevem como não binárias. Isso significa que as fragrâncias que não são muito masculinas nem femininas têm a vantagem de serem frescas e jovens.

Estas fragrâncias já ficaram no passado Foto: Pexels (Foto: Pexels)

Aromas doces

Embora sejam parte das fragrâncias mais charmosas e favoritas de todos, os perfumes doces irão perdendo protagonismo para alternativas mais âmbar, notas cítricas e amadeiradas. Já não buscaremos acentos tão açucarados, enjoativos como se fosse um algodão doce, mas privilegiaremos uma feminilidade mais elegante e semelhante ao luxo silencioso que está muito na moda.

Prefira fragrâncias unissex ou outras mais fortes, amadeiradas e sofisticadas (Freepik)

Aromas luminosos

De acordo com a mesma fonte, deixaremos de lado os perfumes que já não estarão na moda em 2024, como as fragrâncias suaves e que não duram muito em nós, para dar lugar a alternativas mais quentes e eufóricas, que conseguem elevar o estado de espírito. Para isso, destacam-se as notas frutadas, laranja vermelha e jasmim. Também prevalecem a baunilha e os aromas terrosos como o sândalo.

O que mais gostamos é que você pode encontrar diversas alternativas dessas ramas aromáticas para que combinem com seu estilo de vida e personalidade.